Arrouquelas: História e Identidade no Concelho de Rio Maior

Arrouquelas é uma freguesia do concelho de Rio Maior, com 27,81 km² de área e 634 habitantes. Foi oficialmente criada a 19 de Fevereiro de 1962, através do desmembramento da freguesia de São João da Ribeira.

A história de Arrouquelas está intimamente ligada à origem da Feira de Rio Maior, pois foi na aldeia de Arrouquelas que se instituiu a primeira feira do concelho, por alvará de 23 de Outubro de 1674, a pedido da Irmandade de Nossa Senhora de Arrouquelas. O objectivo era angariar recursos para a conclusão da igreja e aquisição de ornamentos. Esta feira manteve-se até 1739, ano em que Rio Maior obteve autorização régia para a criação da sua própria feira, transferindo para a sede do concelho esta importante actividade comercial.

O património cultural da freguesia destaca-se pela Igreja Matriz, cuja data de construção é incerta, mas que conserva elementos de grande valor, como azulejos seiscentistas e a imagem de Nossa Senhora da Encarnação, oferecida pelos militares da terra regressados da I Guerra Mundial. No adro, subsiste um relógio de sol com a inscrição de 1869, testemunhando a sua longa história.

Hoje, Arrouquelas mantém vivas as suas tradições, sustentadas por actividades agrícolas, lagares de azeite e pequeno comércio, preservando, assim, a identidade de uma freguesia que faz parte da memória e do desenvolvimento do concelho de Rio Maior.

A Junta de Freguesia de Arrouquelas orgulha-se do seu passado e trabalha todos os dias para garantir um futuro melhor para a sua população.

* Texto da responsabilidade da Junta de Freguesia de Arrouquelas.