FRIMOR regressa a Rio Maior com nova imagem e uma história de três séculos

O Pavilhão Multiusos de Rio Maior e zona envolvente vão receber mais uma edição da FRIMOR – Feira Nacional da Cebola, durante a semana de 1 a 7 de Setembro. O popular certame celebra este ano 303 anos de história com nova imagem, grandes novidades e um programa recheado de tudo o que faz desta a feira mais emblemática da região, informa o município de Rio Maior, organizador do evento.

Entre as novidades prometidas para a edição de 2025 está a criação da Zona do Pão de Rio Maior, um espaço inteiramente dedicado ao pão de sabor único confeccionado no concelho, “feito com tradição e forno a lenha”. Estão também prometidas demonstrações de culinária ao vivo, onde chefs e cozinheiros locais casam tradição e criatividade, “transformando ingredientes da terra em pratos irresistíveis”.

Os produtores de cebola, que dão alma e razão de ser à feira, vão ser homenageados pelo município, que vai dar o nome oficial de Avenida dos Ceboleiros à artéria onde todos os anos expõem e vendem as suas cebolas. Não vai faltar também o desporto, com uma prova de atletismo de 10 km, marcada para sábado, 6 de Setembro, intitulada Cebola Run.

A feira deste ano recebe ceboleiros, gastronomia, vinhos e licores, doçaria regional, parque de diversões, artesanato e maquinaria agrícola, exposição agroalimentar e empresarial. Conta ainda com uma nova zona exterior, que proporciona mais espaço para espectáculos e street food, além de exposição de vinhos e produtos locais.

A música é outra das atracções da FRIMOR e pelo palco principal vão passar artistas como David Antunes & The Midnight Band (dia 4), Xutos & Pontapés (dia 5) e Nininho Vaz Maia (dia 6). Há ainda lugar para a actuação de artistas locais e as madrugadas vão contar com a música de dança passada por diversos DJs. O Festival de Fanfarras regressa à FRIMOR com um desfile pela cidade e actuação no recinto de espectáculos, e a Taça de Portugal de Paraquedismo volta a colorir os céus de Rio Maior durante o certame.

Uma história que nasceu em 1722 com chancela de D. João V

Segundo informação disponibilizada pelo site do Turismo de Rio Maior, a tradicional Feira de Setembro de Rio Maior foi instituída em 1722 por D. João V, tendo ganho crescente dimensão e importância ao longo dos três séculos de existência. Até meados do século XX, ocupava grande parte das principais ruas e praças da então vila, dividindo-se em secções, cada uma destinada a um diferente tipo de produto: sal, gado, vasilhame, mobiliário, entre outros. Em 1971 ganha espaço próprio na zona da Pá Ribeira e, pouco tempo depois, é criado um pavilhão de apoio que ocupa o local do antigo cais da via férrea.

Em 1972 a feira recebe a designação de FRIMOR e em 1983 é acrescentada a menção Feira Nacional da Cebola, atendendo à importância desse produto agrícola entre os nela transacionados. Durante muitas décadas vocacionado para as áreas agrícola e pecuária, o certame foi-se diversificando e abrindo a outros sectores de actividade, sempre com o intuito de divulgar as potencialidades económicas, turísticas e culturais do concelho.

Actualmente, para além da exposição agroalimentar e empresarial, organizada com a colaboração do CNIRM – Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior, o programa contempla um conjunto diversificado de iniciativas de natureza desportiva, recreativa e cultural.