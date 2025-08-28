Projectar Rio Maior a referência internacional na formação desportiva

No coração desta mudança está a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do IPSantarém, que projectou a cidade ao estatuto de referência internacional na formação desportiva.

Durante o mês de Setembro, Rio Maior receberá a FRIMOR, um evento de grande dimensão que trará milhares de visitantes à cidade. Esta será uma oportunidade única para descobrir como Rio Maior se transformou num verdadeiro pólo de ensino universitário de excelência.

No coração desta mudança está a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do IPSantarém, que projectou a cidade ao estatuto de referência internacional na formação desportiva, aproveitando as infra-estruturas aqui existentes: piscinas olímpicas, laboratórios de biomecânica de última geração, campos desportivos de alta competição e residências universitárias modernas.

A Escola oferece licenciaturas especializadas em Treino Desportivo (com tutoria personalizada por modalidade desportiva específica, formando treinadores de elite), Desporto de Natureza e Turismo Activo (que forma técnicos especializados em actividades outdoor, turismo desportivo e gestão de equipamentos em meio natural), Actividade Física e Estilos de Vida Saudáveis (que forma profissionais especializados na promoção da saúde através do exercício, intervenção comunitária e prevenção de doenças), Desporto, Condição Física e Saúde (que forma técnicos especializados para ginásios, centros de fitness e reabilitação física), e Gestão das Organizações Desportivas (preparando gestores para clubes, federações, empresas desportivas e organismos do sector).

Esta capacidade de antecipação das necessidades do mercado de trabalho no desporto levou também à criação de novas ofertas formativas em linha com as tendências emergentes dos desportos do futuro.

São exemplo disso os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) em Surfing no Treino e na Animação Turística e em Jogos Electrónicos e Competições Desportivas Digitais (eSports). Este ano lectivo, o TeSP de Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais funcionará com uma turma inaugural em Óbidos, integrando-se estrategicamente no dinâmico ecossistema “Óbidos Vila Gaming”. Esta parceria inovadora com o município aproveita o sucesso consolidado do evento “Óbidos Vila Gaming” para criar um hub nacional de gaming e eSports, transformando a vila medieval num centro de referência para os desportos digitais em Portugal.

Um aspecto decisivo que consolida Rio Maior como pólo universitário de eleição é o investimento significativo no alojamento estudantil. Este ano, reforçámos substancialmente a capacidade de acolhimento com duas residências modernas totalizando 174 camas: a Residência Campus (122 camas) e a nova Domus Alumni (62 camas), ambas equipadas com infra-estruturas de última geração - salas de estudo disponíveis 24/7, zonas de convívio modernas e espaços de bem-estar, integralmente financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

IPSantarém reforça presença territorial através de parcerias estratégicas

Para além da vibrante dinâmica em Rio Maior, o IPSantarém reforça a sua presença territorial através de parcerias estratégicas que aliam o ensino superior e o desenvolvimento local, em Azambuja (CTeSP em Logística); Mafra (dois CTeSP na área da saúde: Secretariado em Saúde e Apoio Domiciliário); Alcobaça (TeSP em Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas e o TeSP em Inovação Gastronómica a partir de 2025/2026) e Abrantes (TeSP em Equinicultura e Actividades Hípicas).

O IPSantarém reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento do território, oferecendo respostas formativas à medida das necessidades locais e nacionais. Até ao final de Setembro, prossegue o prazo de candidatura aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que constituem uma excelente via de acesso ao ensino superior fora do Concurso Nacional de Acesso. Estas formações, estreitamente articuladas com as empresas e o mercado de trabalho nas regiões onde se realizam, apresentam elevados índices de empregabilidade e criam oportunidades reais de progressão académica e profissional. Algumas turmas ainda dispõem de vagas e as candidaturas podem ser efectuadas directamente no site do IPSantarém, abrindo caminho a um futuro de sucesso profundamente ligado à região do Ribatejo e Oeste.