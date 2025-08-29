A qualidade e a assistência da Rilsoma para quem precisa de máquinas agrícolas

A Rilsoma - Sociedade de Máquinas Agrícolas de Rio Maior, Ldª, comercializa máquinas agrícolas, de floresta e jardim, e presta assistência. Tem assessoria profissional focalizada na máxima satisfação do cliente e representa marcas 'premium' como a Stihl, Honda - da qual foram dos primeiros agentes oficiais em Portugal e há mais de quarenta anos a Outils Wolf e Villager.

A empresa foi fundada em 1980, em Rio Maior, devido à escassa oferta de máquinas agrícolas naquele concelho e concelhos mais próximos. Tem três sócios-gerentes: Filipe Gaspar, Manuel Dias e Maria José Dias, que asseguram a maior parte dos serviços, e um mecânico. Toda a equipa tem formação adequada e muitos anos de experiência, tanto na área de reparação de máquinas, como no atendimento ao cliente e gestão de stocks.

A maior parte da actividade centra-se, essencialmente, no comércio e assistência de motosserras, motoenxadas e roçadoras, entre outras. Para além de Rio Maior, tem clientes de Santarém, Caldas da Rainha, zona de Lisboa e outros concelhos limítrofes.

A humildade, seriedade, competência e rigor são destacadas pelos gerentes como bases da sua postura diária. "Quer seja na reparação de uma motosserra Stihl, na venda e entrega ao domicílio de uma motoenxada Honda ou Stihl, entre outros, tentamos distanciar-nos da concorrência através desses princípios", sublinha o gerente, Filipe Gaspar.

E acrescenta outras mais-valias: "muita da nossa concorrência aposta nos produtos chineses, bem como as grandes superfícies comerciais e nas vendas na internet. São produtos de qualidade duvidosa e uma grande "franja" de pessoas que adquirem esses produtos fá-lo apenas uma vez, porque a esmagadora maioria não tem assistência e quando avariam vão para o lixo".

Lamentando a proliferação de produtos de qualidade duvidosa que também acaba por dificultar a escolha, por parte dos clientes, o gerente alerta também para a existência no mercado de máquinas contrafeitas/falsificadas, nomeadamente da Stihl que, em Portugal, tem levado a cabo um combate muito sério com centenas de processos em tribunal. "Queremos vender soluções e não problemas", vinca o sócio-gerente.

Outra vantagem da Rilsoma é estar registada no Banco de Portugal como intermediária de crédito ao consumo. "Julgamos ser outra mais-valia para profissionais e particulares que queiram adquirir máquinas com esta solução flexível, que permite comprar qualquer artigo acima de 200 euros, em prestação sem juros nem despesas, até 12 meses".

Localizada em Rio Maior, a Rilsoma, funciona de segunda a sexta das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30. Aos sábados está aberta das 09h00 às 12h30.