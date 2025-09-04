Agroglobal volta a reunir a fileira do mundo rural em Santarém

A décima edição da Agroglobal vai decorrer de 9 a 11 de Setembro no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, dando destaque à agricultura, pecuária, indústria agro-alimentar e floresta em diversas vertentes. Considerada a principal feira agrícola para profissionais realizada em território nacional, a edição deste ano conta com 280 empresas e entidades participantes e volta a apresentar uma programação recheada de iniciativas complementares ao evento, num ambiente de partilha de conhecimento visando o agro-negócio.

Nos vários auditórios da Agroglobal vão ser debatidos temas relevantes para os agentes do sector e não só. Entre os tópicos que vão ser abordados estão: Defesa, segurança e soberania alimentar; Novas tecnologias para a gestão sustentável das florestas; O solo: a base da vida e da produção agrícola; Potencial de utilização e valorização de co-produtos em alimentação animal e fertilizantes orgânicos; tendências de investimento no sector agrícola; Floresta do futuro: sustentável e produtiva; Futuro digital nas organizações do sector agroalimentar; ou Investimento em regadio: o que há de novo?

Já nos campos de demonstração criados na Quinta da Alorna, em Almeirim, os profissionais do sector e outros interessados podem assistir ao desempenho de tecnologias e equipamentos. Vão ser efectuadas visitas às culturas da quinta da Alorna, com disponibilização de transporte. A feira pode ser visitada nesses três dias das 09h30 às 18h00. Não vão faltar também provas de produtos nacionais como vinhos, azeites e queijos.