04/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 04-09-2025 12:00

Agroglobal volta a reunir a fileira do mundo rural em Santarém

Agroglobal volta a reunir a fileira do mundo rural em Santarém
ESPECIAL AGROGLOBAL
Agroglobal vai decorrer de 9 a 11 de Setembro em Santarém - foto arquivo O MIRANTE
A principal feira agrícola para profissionais realizada em Portugal regressa a Santarém e conta também com campos de demonstração de tecnologias e equipamentos na Quinta da Alorna, em Almeirim.

A décima edição da Agroglobal vai decorrer de 9 a 11 de Setembro no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, dando destaque à agricultura, pecuária, indústria agro-alimentar e floresta em diversas vertentes. Considerada a principal feira agrícola para profissionais realizada em território nacional, a edição deste ano conta com 280 empresas e entidades participantes e volta a apresentar uma programação recheada de iniciativas complementares ao evento, num ambiente de partilha de conhecimento visando o agro-negócio.
Nos vários auditórios da Agroglobal vão ser debatidos temas relevantes para os agentes do sector e não só. Entre os tópicos que vão ser abordados estão: Defesa, segurança e soberania alimentar; Novas tecnologias para a gestão sustentável das florestas; O solo: a base da vida e da produção agrícola; Potencial de utilização e valorização de co-produtos em alimentação animal e fertilizantes orgânicos; tendências de investimento no sector agrícola; Floresta do futuro: sustentável e produtiva; Futuro digital nas organizações do sector agroalimentar; ou Investimento em regadio: o que há de novo?
Já nos campos de demonstração criados na Quinta da Alorna, em Almeirim, os profissionais do sector e outros interessados podem assistir ao desempenho de tecnologias e equipamentos. Vão ser efectuadas visitas às culturas da quinta da Alorna, com disponibilização de transporte. A feira pode ser visitada nesses três dias das 09h30 às 18h00. Não vão faltar também provas de produtos nacionais como vinhos, azeites e queijos.

