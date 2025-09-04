AgroServiços, é pioneira em soluções tecnológicas inteligentes para a agricultura

A AgroServiços é uma empresa que oferece soluções tecnológicas inteligentes para a agricultura, destacando-se em diversas áreas, nomeadamente em serviços agrícolas práticos, como pulverização, polinização, pintura de estufas e aviários, manutenção de campos de futebol e golfe, transporte e limpeza de painéis solares, limpeza e pintura de prédios e monumentos. Disponibiliza também mão-de-obra para a agricultura e construção civil.

Fundada em 2019, a AgroServiços contabiliza inúmeros serviços já executados com Drones, nomeadamente: 90 mil hectares pulverizados; 45 mil hectares semeados; 7 mil hectares de estufas pintadas e 800 mil hectares de aviários pintados com tinta própria para baixar a temperatura. Também tratou cerca de 20 mil hectares de terras com recurso à robótica e procedeu à limpeza de 470 hectares de painéis solares.

Num mercado cada vez mais competitivo, a empresa tem apresentado regularmente novidades nos seus serviços e, no último trimestre deste ano, estenderá a sua oferta à limpeza e pintura de prédios e monumentos.

Com sede em Santarém, e presença em todos os distritos de Portugal e em diversas zonas de Espanha, a AgroServiços alia a experiência com a inovação, oferecendo cada vez mais soluções tecnológicas avançadas. Vai estar presente na Agroglobal.