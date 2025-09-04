BenaMáquina quer ajudar a aumentar produtividade sem maiores custos

Quem ocupa cargos políticos que têm a tomar decisões sobre questões agrícolas, devia ter ligação académica ou profissional à agricultura?

Sim, porque não se pode dar uma opinião sobre um assunto, sem ter conhecimento e experiência, caso contrário, as decisões tomadas serão sempre controversas.

Os produtos agrícolas têm vindo a aumentar, devido a inúmeros factores. Passou a consumir menos frutas e vegetais?

Não reduzi o consumo de frutas e vegetais por causa do aumento dos preços, pois são produtos essenciais de que necessitamos todos os dias. Mas é necessário produzir mais e melhor, com menor custo, para que os consumidores não sintam no seu bolso estes aumentos.

Como se pode fazer isso?

Há factores externos que não são da responsabilidade dos produtores, como o aumento dos combustíveis, dos transportes, da energia e da colocação no mercado, mas para a agricultura ter alguma rentabilidade, o produtor terá de ter equipamentos que lhe possam aumentar a produtividade e que consumam menos energia, bem como, alterar os métodos de produção.

A sua empresa tem alguma ligação directa ou indirecta com o sector agrícola?

Sim, fornecemos equipamentos adequados à agricultura, e prestamos serviços na compra e manutenção dos mesmos. A BenaMáquina está ao dispôr para aconselhar e equipar os clientes com os melhores produtos para o desenvolvimento da sua actividade.

Como descreveria a sua empresa ou instituição a quem nunca tivesse ouvido falar dela?

A BenaMáquina está no mercado desde 1994, e tem-se dado a conhecer no sector agrícola, pelos produtos que comercializa, como tractores agrícolas, motores, equipamentos hidráulicos, entre outros. Temos também serviço pós-venda e de manutenção.

Costuma ir à Agroglobal? Com que objectivo?

Sim, para verificar e analisar os novos produtos e inovações que existem no mundo agrícola.

A Agroglobal refere que promove, entre outras coisas, a produção de alimentos de forma sustentável a pensar no futuro das próximas gerações. Quando compra produtos agrícolas encontra informação adequada sobre a forma como foram produzidos? E isso é importante para si, ou dá mais atenção aos preços?

Penso que encontra informação e que os consumidores devem preocupar-se

em saber como foram produzidos os alimentos que compram. Hoje em dia tudo isso está regulado e sujeito a legislação, para que não haja contaminações.

Se residisse junto a terrenos agrícolas e nos mesmos fosse espalhado adubo com cheiro intenso e desagradável, compreenderia a situação ou reclamaria vigorosamente?

Reclamaria, porque há outras formas de fazer as coisas.

Alguma vez fez trabalho agrícola, mesmo como passatempo ou apenas para ajudar?

Sim, uma horta em casa, com alguns produtos para consumo próprio.

O que gostaria de acrescentar?

No sector empresarial, o que podia ajudar, seria a redução do preço da energia, dos transportes, e de outras coisas. Estamos numa extremidade da Europa, e exportar o produto torna-se extremamente caro.