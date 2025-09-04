uma parceria com o Jornal Expresso
04/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 04-09-2025 07:00

CYR cimenta posição e aumenta presença nacional apostando na qualidade

ESPECIAL AGROGLOBAL
Carlos Esteves revela abertura de novas lojas em Santarém e Torres Novas - foto DR
Administrador da CYR, Carlos Esteves, anuncia novas lojas em Santarém e Torres Novas e reafirma a recusa em competir pelo preço mais baixo.

Fundada em Novembro de 2005, a CYR é uma empresa implantada no mercado local e nacional, que comercializa, monta e dá assistência a produtos e marcas de primeira qualidade, sendo representante oficial das mais importantes.
A CYR continua a traçar um percurso de crescimento sólido no mercado português, tendo, recentemente, estabelecido uma parceria com a Continental, tornando-se o primeiro distribuidor ‘aftermarket’ da gama mangueiras hidráulicas na Europa.
Para o administrador da CYR, competir pelo preço mais baixo nunca esteve nos planos da empresa, residindo a aposta principal na qualidade dos produtos representados, como é o caso dos rolamentos das marcas JTECKT/KOYO e NTN/SNR, dos sistemas pneumáticos da SMC e dos vedantes Corteco, marcas reconhecidas mundialmente pela sua excelência. Segundo ele, isso tem contribuído para alargar a base de clientes e para expansão sólida e sustentável.
Entre os mais recentes exemplos de expansão estão a abertura de duas novas lojas, uma em Torres Novas, integrada nas instalações da AgriLoja, e outra em Santarém. Aquelas novas localizações são indicadas como o início de um plano que tem por objectivo reforçar a presença do Grupo CYR, a nível dos sectores industrial e agrícola, em todo o país.
A formação contínua dos seus profissionais, essencial para garantir o nível de serviço e de aconselhamento técnico e o investido na modernização dos seus processos internos, nomeadamente na gestão rigorosa de stocks, garante à CYR uma cada vez maior rapidez e eficiência no atendimento ao cliente.
A loja de Santarém - que funcionará de forma integrada com a das Caldas da Rainha e terá acesso ao stock da loja de Torres Vedras - resulta da mudança do nome da Tractor Caldas para CYRagro e tem por objectivo levar o conceito CYRagro para mais próximo dos clientes, melhorando assim o serviço e a oferta nas regiões onde se implantará. Existirá um serviço de estafeta diário entre a loja de Caldas e a de Santarém, e envios directos para clientes a partir de qualquer uma das lojas.
A nova loja na Zona Comercial da Agriloja, em Torres Novas, filial da CYR, tem como objectivo fazer chegar a outras zonas do país o modelo de negócio CYR, para estar mais perto dos clientes e servi-los melhor. Na mesma, a oferta de produtos e serviços replica integralmente a oferta já existente na sede, garantindo assim aos clientes o acesso a toda a linha de produtos de distribuição regional, para além das marcas de representação nacional.
Nesta filial, como na sede, está também disponível um serviço de cravação de tubos hidráulicos. Para os clientes, para além do stock já disponível localmente, será dado acesso ao stock existente na sede, com levantamento na filial no dia seguinte, ou por envio directo da sede para as suas instalações.

