Festas da Póvoa de Santa Iria regressam à zona ribeirinha

As Festas da Póvoa de Santa Iria, em Honra de Nossa Senhora da Piedade, regressam este ano às origens, voltando a realizar-se na zona ribeirinha da cidade. Apesar da construção da urbanização Vila Rio, ficou assegurado espaço para a festa anual, no parque de estacionamento provisório.

As festas são organizadas pela União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, em parceria com a empresa AnimaTudo Eventos. Segundo a presidente da junta, Ana Cristina Pereira, vai haver um espaço para o palco e para as 12 tasquinhas com comida, bebida e artesanato. Noutro terreno vão ficar os equipamentos infantis e, noutro espaço, os divertimentos para os adultos, a garraiada e a noite da sardinha assada. “Coordenámos as questões de segurança com a PSP e os bombeiros. Este ano a festa realiza-se num local aberto e, por isso, mais seguro do que a Quinta Municipal da Piedade”, refere a autarca.

As festas realizam-se de 4 a 7 de Setembro. Um dos pontos altos é a bênção dos barcos avieiros no rio Tejo, no sábado, às 21h30. Trata-se de um momento emotivo em que as embarcações saem iluminadas para o rio, enquanto o padre dá a sua bênção e, nas margens, a população assiste. A procissão é outro dos momentos mais participados, decorrendo no domingo, dia 7, pelas 17h00. A Nossa Senhora da Piedade sai da capela com o seu nome, percorre as ruas e termina na igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde será celebrada a eucaristia.

Concertos, folclore e sardinha assada

O programa das festas conta com concertos todos os dias. No dia 4 de Setembro, Xana Carvalho sobe ao palco às 22h00. Antes, actua a banda Os Dez Afinados e o grupo de música popular portuguesa do CPCD. Nesse mesmo dia é inaugurada a exposição fotográfica “Póvoa de Santa Iria Passado e Presente”, na sede da ACAPSI.

A noite de folclore está agendada para as 21h00 de dia 5 e, na mesma noite, toca a Banda Nova Onda. A garraiada acontece à 1h00 e repete-se nos dias 6 e 7, às 19h00. No sábado sobem ao palco os Solarys (20h00), os Lucky Duckies (22h30) e a banda Leonel’s Fault (00h00). No domingo actua o Showman, pelas 16h00, e, a partir das 20h00, as honras musicais cabem a Las Martinez e a Vírgul. Quem ficar até ao fim poderá assistir ao fogo-de-artifício, marcado para a meia-noite.

Nota ainda para a tradicional noite da sardinha assada, na sexta-feira, dia 5 de Setembro, pelas 22h00. A saírem dos assadores directamente para o pão, as sardinhas são outro dos momentos de convívio mais apreciados pela população.