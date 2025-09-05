A Ribateste trabalha lado a lado com o sector agrícola

Qual é o papel da Ribateste - GALP no sector agrícola e como têm vindo a apoiar os produtores nacionais?

A Ribateste é uma empresa de distribuição de combustíveis com mais de 50 anos de existência e tem um papel estratégico no sector agrícola ao fornecer soluções energéticas que garantem eficiência, fiabilidade e sustentabilidade. Através do nosso Gasóleo Agrícola AGRO PRO, especialmente desenvolvido para maquinaria agrícola, oferecemos uma combinação única de potência e rendimento, adaptada às exigências do campo. Além disso, a nossa rede logística assegura entregas rápidas e flexíveis, mesmo em zonas remotas, o que é fundamental para o sucesso das operações agrícolas.

Que diferencia a vossa oferta de combustíveis em relação ao mercado?

O que nos diferencia é o compromisso com a inovação, qualidade e a performance. O Gasóleo Rodoviário Aditivado GALP Evologic e o AGRO PRO são desenvolvidos com tecnologia de aditivação avançada, garantindo maior eficiência, protecção do motor e menor consumo. Para além disso, complementamos os combustíveis com soluções inteligentes de armazenamento e gestão de frotas.

Como garantem a fiabilidade e rapidez na distribuição dos vossos combustíveis?

Temos uma frota própria com cobertura nacional, o que nos permite responder de forma rápida — com entregas entre 12 a 24 horas — e com total controlo sobre a qualidade e segurança da distribuição. Este serviço é reforçado com entregas programadas ou urgentes, directamente na exploração agrícola do cliente, garantindo que o agricultor não perde tempo nem produção por falta de combustível.

A Ribateste também aposta na sustentabilidade e eficiência energética no sector agrícola?

Sem dúvida. Acreditamos que o futuro da agricultura passa por soluções mais limpas e tecnologicamente avançadas. Por isso, além dos nossos combustíveis eficientes, oferecemos AdBlue para redução de emissões, lubrificantes GALP de alto desempenho que prolongam a vida útil das máquinas. O objectivo é ajudar os agricultores a produzir mais, com menos impacto ambiental, contribuindo para uma agricultura moderna e sustentável.

Costuma ir à Agroglobal?

Sim, a Agroglobal é uma feira estratégica para quem, como nós, trabalha directamente com o sector agrícola. Participamos com o objectivo de ouvir os agricultores, entender as suas necessidades energéticas, apresentar soluções mais eficientes em termos de abastecimento e logística, e também para construir parcerias.

O que gostaria de acrescentar?

Gostaria de reforçar que a agricultura e a energia são dois pilares fundamentais da nossa economia e da nossa sobrevivência enquanto sociedade. Trabalhamos lado a lado com o sector agrícola, sempre em busca de soluções energéticas que permitam desenvolvimento e sustentabilidade. A nossa empresa está comprometida com esse propósito.