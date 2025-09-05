BASF lança nova solução para o controlo de moscas

A BASF anunciou recentemente o lançamento, em Portugal, do Seclira®️ Fly Bait, um produto que se destaca por ser o primeiro isco pulverizável pronto a usar. Trata-se de uma solução desenvolvida para garantir um controlo rápido, eficaz e duradouro das moscas. Esta solução inovadora destina-se ao controlo profissional de pragas, oferecendo uma aplicação fácil, precisa, incolor e inodora.

O novo produto apresenta-se como uma resposta às necessidades do sector, uma vez que foi especialmente concebido para o controlo profissional de pragas. Além disso, pode ser utilizado em diferentes contextos sem causar incómodo ou deixar marcas visíveis.

Outra característica relevante desta solução é a sua acção imediata, que permite eliminar rapidamente as moscas, aliada a um efeito residual de longa duração, que se pode prolongar até seis semanas, reduzindo a necessidade de reaplicações frequentes.

Com a disponibilização deste produto em Portugal, a BASF reforça uma vez mais o seu compromisso em colocar ao serviço do mercado soluções práticas, eficazes e adaptadas às necessidades locais.

O lançamento do Seclira®️ Fly Bait vem, assim, confirmar a aposta da empresa em contribuir de forma activa para o desenvolvimento de alternativas que acrescentem valor e que ajudem a enfrentar com sucesso os desafios do sector.

Para mais informações sobre o Seclira®️ Fly Bait e outros produtos, a BASF estará presente na Agroglobal, em Santarém, entre os dias 9 e 11 de Setembro, o que é uma excelente oportunidade para, quem o desejar, ficar a conhecer melhor as suas soluções, esclarecer dúvidas e descobrir de que forma os produtos da marca podem contribuir para o sucesso da sua actividade.

Quem não tiver oportunidade, ou possibilidade, de contactar a empresa durante a Agroglobal, poderá sempre aceder ao website, www.agro.basf.pt/pt/, onde encontrará informação detalhada sobre o seu portefólio de soluções.