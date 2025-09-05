Desempenho da Equiporave Ibérica reconhecido nos sectores onde actua

Como descreveria a sua empresa ou instituição a quem nunca tivesse ouvido falar dele?

A Equiporave Ibérica é uma empresa que trabalha com equipamentos para a suinicultura, avicultura, estando actualmente a expandir-se para a horticultura indoor, aquacultura indoor, bovinicultura e vacas leiteiras. Recebemos um prémio da Federação Portuguesa dos Suinicultores, como sendo uma entidade que os apoia há 43 anos, ou seja, desde a fundação da Equiporave.

Costuma ir à Agroglobal? Com que objectivo?

Não, é a primeira vez. Decidimos estar presentes pois estamos a realizar uma adaptação da empresa aos mercados actuais, com uma vontade sobretudo de diversificar as áreas de actuação, e paralelamente tem havido um trabalho de promoção da empresa, através de maior presença física em feiras, nas redes sociais, com produtos novos e com catálogos novos.

Concretamente, em relação à Agroglobal, o que vão apresentar?

Vamos apresentar um projecto de agricultura vertical indoor, em parceria com a Urban Crop Solutions, uma empresa da Bélgica.

A Agroglobal refere que promove, entre outras coisas, a produção de alimentos de forma sustentável a pensar no futuro das próximas gerações. Quando compra produtos agrícolas encontra informação adequada sobre a forma como foram produzidos? E isso é importante para si, ou dá mais atenção aos preços?

Como consumidor, acho que essa informação é um pouco escassa. Tenho tentado entender, no geral, os rótulos, e nota-se que existem alguns progressos nesse aspecto, mas ainda assim sinto que não está tudo totalmente clarificado. O caminho está a ser feito e a preocupação existe.

Os produtos agrícolas têm vindo a aumentar, devido a inúmeros factores. O que tem feito para não sentir tanto esses aumentos no seu orçamento familiar? Passou a consumir menos frutas e vegetais?

Não alterei nada em relação ao consumo de frutas e vegetais. Mas de facto nota-se a necessidade de procurar alternativas às grandes superfícies na procura de preços mais baixos.

Quem ocupa cargos políticos que a tomar decisões sobre questões agrícolas, devia ter ligação académica ou profissional à agricultura?

Sim, cada vez mais, nomeadamente o ministro da agricultura, percebe-se que tem uma maior sensibilidade em relação a certos assuntos.

O que gostaria de acrescentar?

Acho que devia existir mais atenção relativamente à formação de pessoal jovem, na área animal. Os cursos estão muito teorizados, devia haver condições mais práticas e estimulantes para os estudantes, que depois se deparam com a realidade e não estão bem preparados para o trabalho em si. Deve haver também uma maior troca de informação entre as instituições de ensino e as empresas, o que é muito importante e útil para o desenvolvimento da actividade.