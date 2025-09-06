uma parceria com o Jornal Expresso
06/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 06-09-2025 18:00

Agrichamusca é o novo representante Kubota para o Ribatejo Norte

Agrichamusca é o novo representante Kubota para o Ribatejo Norte
ESPECIAL AGROGLOBAL
Com instalações renovadas, a Agrichamusca disponibiliza a gama actual da marca japonesa Kubota - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Empresa criada na Chamusca pelo grupo Borrego Leonor & Irmão ocupa instalações totalmente remodeladas da M.J, Nalha e integra parte dos profissionais da mesma.

A Agrichamusca, criada pela Borrego Leonor & Irmão e a funcionar nas antigas instalações da M.J. Nalha, na Chamusca, é o novo representante oficial Kubota para o Ribatejo Norte, tendo como director comercial, Vasco Pombas, que desempenha o mesmo cargo na Borrego Leonor Alentejo.
O surgimento da Agrichamusca vem reforçar a ligação da Borrego Leonor aos agricultores ribatejanos e promover uma ainda maior proximidade. A formação e o acompanhamento pós-venda, vão ser as suas maiores mais-valias, a par da experiência e confiança adquiridas ao longo de décadas.
Nas remodeladas instalações, localizadas na Rua do Arneiro de Cima, já está disponível a gama actual da marca japonesa.
O facto de o grupo Borrego Leonor possuir experiência na comercialização de máquinas e adubos, assim como de agroquímicos e sementes, reforça a capacidade da Agrichamusca na sua relação com os clientes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino