Agrichamusca é o novo representante Kubota para o Ribatejo Norte

A Agrichamusca, criada pela Borrego Leonor & Irmão e a funcionar nas antigas instalações da M.J. Nalha, na Chamusca, é o novo representante oficial Kubota para o Ribatejo Norte, tendo como director comercial, Vasco Pombas, que desempenha o mesmo cargo na Borrego Leonor Alentejo.

O surgimento da Agrichamusca vem reforçar a ligação da Borrego Leonor aos agricultores ribatejanos e promover uma ainda maior proximidade. A formação e o acompanhamento pós-venda, vão ser as suas maiores mais-valias, a par da experiência e confiança adquiridas ao longo de décadas.

Nas remodeladas instalações, localizadas na Rua do Arneiro de Cima, já está disponível a gama actual da marca japonesa.

O facto de o grupo Borrego Leonor possuir experiência na comercialização de máquinas e adubos, assim como de agroquímicos e sementes, reforça a capacidade da Agrichamusca na sua relação com os clientes.