Asfertglobal: A Ciência e agricultura de mãos dadas

Sediada em Santarém e presente em 36 países, a Asfertglobal é hoje uma referência mundial no desenvolvimento de soluções sustentáveis para a agricultura. Com uma forte aposta em Investigação & Desenvolvimento, a empresa alia ciência e inovação para antecipar os desafios do futuro agrícola.

“Na Asfertglobal, acreditamos que a confiança dos nossos parceiros se conquista através da consistência, da inovação e de uma visão de longo prazo. O nosso investimento contínuo em Investigação e Desenvolvimento, em colaboração com universidades e centros de investigação de excelência, garante produtos alinhados com as exigências actuais do mercado e preparados para responder aos desafios de amanhã”, sublinha Joana Lisboa, directora de marketing.

Assente numa base científica sólida, a empresa acompanha tendências emergentes como a agricultura regenerativa, a redução do uso de soluções de síntese química e o reconhecimento do solo como um activo estratégico. Cada solução é concebida para ser eficaz, segura e sustentável, com resultados comprovados no terreno e adaptabilidade a diferentes condições e geografias.

Esta abordagem integrada permite à Asfertglobal posicionar-se como um parceiro fiável e com visão de futuro para a sua rede global de distribuição. Actualmente, a estratégia de I&D é suportada por dez protocolos activos com Universidades e Centros de Investigação, incluindo entidades de renome como a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o INIAV, bem como outros organismos independentes. Estas parcerias asseguram um avanço científico e tecnológico contínuo, reforçando a credibilidade e a robustez técnica do portefólio.

Paralelamente, a empresa conta com uma equipa internacional de 11 gestores de área, responsáveis por manter uma ligação próxima ao mercado e pela partilha constante de conhecimento técnico no campo. Esta estrutura permite antecipar tendências, adaptar soluções às necessidades locais e responder de forma ágil aos requisitos regulamentares de cada mercado onde opera.

Com soluções inovadoras e sustentáveis, a Asfertglobal consolida a sua posição como parceiro de confiança para agricultores e distribuidores em todo o mundo, contribuindo activamente para uma agricultura mais eficiente, inovadora e amiga do ambiente.