Cartório Notarial a cargo da Notária Marília Rodrigues

Um Cartório Notarial é um espaço de confiança, onde cada ato jurídico é tratado com rigor, transparência e atenção personalizada. Neste espaço, clientes particulares e empresas podem contar com a segurança em todos os procedimentos notariais, sabendo que cada documento é analisado com cuidado e profissionalismo.

A Póvoa de Santa Iria conta com um Cartório Notarial desde 2007, a cargo da Notária Marília Rodrigues.

Actualmente localizado na Rua João Carlos Nunes, nº 1 – Loja, este cartório funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00, com possibilidade de marcação noutros dias e horários, adaptando-se às necessidades de cada cliente.

Os serviços dum cartório incluem escrituras públicas de compra e venda, mútuos, hipotecas, habilitações de herdeiros, partilhas, actos societários, nomeadamente constituição de sociedades, bem como testamentos, procurações, reconhecimentos de assinaturas, autenticação e certificação de documentos, certificados sucessórios europeus, certificação de traduções, promoção de registos automóveis, comerciais e prediais, entre muitas outras competências.

Para a notária Marília Rodrigues, a honestidade, a transparência e a imparcialidade são os pilares que orientam o trabalho do cartório. “Temos de ter sempre a máxima atenção, pois qualquer mínima falha pode comprometer um acto. É um trabalho muito minucioso”, afirma a responsável.

Mais do que um local para resolver questões jurídicas, o Cartório Notarial é um aliado de confiança para famílias, empresas e empreendedores. O rigor jurídico e técnico caminha lado a lado com a proximidade e a ética profissional, garantindo que cada cliente saiba que os seus interesses estão sempre protegidos.