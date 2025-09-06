Não faz sentido alguém ter um cargo político na área da agricultura sem conhecer o sector

A sua empresa (Nuno Miguel Ferreira - Automação de Sistemas), tem alguma ligação directa ou indirecta com o sector agrícola?

Temos uma ligação directa porque o nosso negócio são os sistemas de rega e a sua manutenção. Fazemos a montagem e a assistência dos sistemas no seu todo. Temos também um produto criado por nós, que é o quadro de telegestão para pivôs, sem anuidade, que permite ao cliente gerir remotamente, em tempo real, as máquinas na sua totalidade.

Como descreveria a sua empresa a quem nunca tivesse ouvido falar dela?

Somos uma empresa séria, honesta e fiável.

Costuma ir à Agroglobal?

Tenho estado presente na Agroglobal desde a primeira edição. Inicialmente através de outras empresas e, posteriormente, fazendo parte das equipas de manutenção, preparação e instalação, com a minha empresa. Tenho sempre ao serviço, para esse fim, pelo menos 10 pessoas a trabalhar todos os dias. É algo que começou a ser preparado em Janeiro, sendo a Agroglobal apenas em Setembro.

Os produtos agrícolas têm vindo a aumentar, devido a inúmeros factores. O que tem feito para não sentir tanto esses aumentos no seu orçamento familiar?

Faço uma melhor gestão do local onde compro esse tipo de produtos. Gosto de comprar directamente aos produtores locais, onde a qualidade é boa e o preço mais baixo. E sabemos a origem dos produtos.

A Agroglobal refere que promove, entre outras coisas, a produção de alimentos de forma sustentável a pensar no futuro das próximas gerações. Quando compra produtos agrícolas encontra informação adequada sobre a forma como foram produzidos?

Tudo é importante e há que ter uma especial atenção quanto à origem do produto ao comprar nas grandes superfícies. No meu caso, devido à relação que tenho com os produtores locais, por causa do meu trabalho, prefiro comprar-lhes directamente, pois sei de onde os produtos vêm e como são tratados durante a sua produção.

Se residisse junto a terrenos agrícolas e nos mesmos fosse espalhado compostos químicos com cheiro intenso e desagradável, compreenderia a situação ou reclamaria vigorosamente?

Incomoda-me bastante e reclamo. Acho que devia existir uma maior fiscalização sobre esse assunto.

Alguma vez fez trabalho agrícola, mesmo como passatempo ou apenas para ajudar?

O pessoal aqui da zona, na altura, fazia muito a época do melão em Vila Franca de Xira, e eu fazia sempre, pelo menos duas semanas, desse trabalho.

Quem ocupa cargos políticos que a tomar decisões sobre questões agrícolas, devia ter ligação académica ou profissional à agricultura?

Claro que sim, não faz sentido alguém ter um cargo político na área da agricultura sem saber como funciona o sector.

O que gostaria de acrescentar?

A Agroglobal não é apenas sobre a agricultura, mas sim sobre todos os sectores relacionados. Há apoios para os agricultores, mas devia haver uma melhor regulação na distribuição destes apoios, para quem realmente quer trabalhar bem.