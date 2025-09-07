Agripóvoa de Santarém Lda. garante total disponibilidade para os seus clientes

A sua empresa tem alguma ligação directa ou indirecta com o sector agrícola?

Temos uma ligação bastante directa, uma vez que comercializamos e fazemos a manutenção de equipamentos agrícolas, somos concessionários das marcas de tractores Fendt e Landini, e de diversas marcas de alfaias.

Como descreveria a sua empresa a quem nunca tivesse ouvido falar dela?

Somos uma empresa actualmente familiar, de venda e apoio aos nossos clientes. Somos uma mais-valia para os nossos clientes e eles são também uma mais-valia para nós. Estamos sempre disponíveis para lhes fornecer assistência.

Costuma ir à Agroglobal?

Sim, para promover a nossa empresa, juntamente dos stands das marcas que representamos.

A Agroglobal refere que promove, entre outras coisas, a produção de alimentos de forma sustentável a pensar no futuro das próximas gerações. Quando compra produtos agrícolas encontra informação adequada sobre a forma como foram produzidos? E isso é importante para si, ou dá mais atenção aos preços?

Na generalidade sim, cada vez existem mais exigências relativamente ao conteúdo dos rótulos das embalagens e também sobre a maneira como são tratados durante a sua produção.

Os produtos agrícolas têm vindo a aumentar, devido a inúmeros factores. O que tem feito para não sentir tanto esses aumentos no seu orçamento familiar? Passou a consumir menos frutas e vegetais?

Temos mantido o consumo habitual, o consumo de bens alimentares é algo essencial.

Alguma vez fez trabalho agrícola, mesmo como passatempo ou apenas para ajudar?

Já, mas apenas como passatempo, numa pequena horta para consumo próprio.

Quem ocupa cargos políticos que implicam tomar decisões sobre questões agrícolas, devia ter ligação académica ou profissional à agricultura?

Acho que sim, porque é necessário ter noção de muitas coisas e conhecimento real das situações com que tem que lidar.

Encontra os profissionais de que necessita?

Acho importante referir que existe falta de oferta formativa para o sector em que trabalhamos, que é primário e essencial, o que origina a falta de mão--de-obra especializada. Muita gente pensa que é um sector que trabalha ainda de forma muito simples, mas hoje em dia trabalhamos com equipamentos altamente tecnológicos.

O que gostaria de acrescentar?

Recebemos consecutivamente, desde 2016, o prémio de PME Líder, e recebemos também em 2024 um prémio da marca Herculano, por sermos parceiros de inovação.