ESAS dá voz à nova geração da agricultura: digital, verde e competitiva

Na AgroGLOBAL 2025, a ESAS volta a marcar presença com um stand próprio, onde vai divulgar a sua oferta formativa e apresentar projectos de investigação e inovação em cooperação com empresas do sector. O objectivo é claro: aproximar o conhecimento científico da prática e responder aos desafios de uma agricultura mais sustentável, digital e competitiva.

A Escola oferece formação diversificada, desde cursos técnicos superiores profissionais (TESPs) até licenciaturas, mestrados e doutoramentos. As áreas de maior destaque incluem licenciaturas em Agronomia, Biologia e Biotecnologia Alimentar, Qualidade Alimentar e Nutrição Humana, Zootecnia e, a partir de 2025/2026, a nova licenciatura em Enfermagem Veterinária, que abriu vagas pela primeira vez este ano lectivo.

Para apoio aos estudantes, o campus da ESAS dispõe ainda de duas residências, garantindo as melhores condições de acolhimento e vida académica. Além disso, a deslocalização de TESPs para vários municípios cria pólos do IPSantarém, aproximando o ensino superior das populações e fortalecendo a coesão territorial.

A ligação da ESAS ao sector empresarial traduz-se em elevada empregabilidade e em investigação aplicada em áreas como agricultura e zootecnia de precisão, sustentabilidade, economia circular e novas fontes de proteínas.

Destaque para o Santarém AgroHub, centro pioneiro de valorização e inovação agroalimentar, equipado com laboratórios de ponta, campos de demonstração “Test Before Invest” e um Hub Digital. Um espaço único em Portugal, pensado para as empresas testarem tecnologias antes de investir, reforçando a transição verde e digital do sector.

Combinando ensino, investigação e empreendedorismo, a ESAS assume-se como parceira de excelência para uma agricultura moderna e inovadora, capaz de gerar valor, proteger o ambiente e construir um futuro sustentável.