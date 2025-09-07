uma parceria com o Jornal Expresso
07/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 07-09-2025 07:00

ESAS dá voz à nova geração da agricultura: digital, verde e competitiva

ESAS dá voz à nova geração da agricultura: digital, verde e competitiva
ESPECIAL AGROGLOBAL
Margarida Oliveira - professora coordenadora, directora da Escola Superior Agrária de Santarém - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS), com mais de 137 anos de história, é uma instituição de referência nacional no ensino e na investigação agrária.

Na AgroGLOBAL 2025, a ESAS volta a marcar presença com um stand próprio, onde vai divulgar a sua oferta formativa e apresentar projectos de investigação e inovação em cooperação com empresas do sector. O objectivo é claro: aproximar o conhecimento científico da prática e responder aos desafios de uma agricultura mais sustentável, digital e competitiva.
A Escola oferece formação diversificada, desde cursos técnicos superiores profissionais (TESPs) até licenciaturas, mestrados e doutoramentos. As áreas de maior destaque incluem licenciaturas em Agronomia, Biologia e Biotecnologia Alimentar, Qualidade Alimentar e Nutrição Humana, Zootecnia e, a partir de 2025/2026, a nova licenciatura em Enfermagem Veterinária, que abriu vagas pela primeira vez este ano lectivo.
Para apoio aos estudantes, o campus da ESAS dispõe ainda de duas residências, garantindo as melhores condições de acolhimento e vida académica. Além disso, a deslocalização de TESPs para vários municípios cria pólos do IPSantarém, aproximando o ensino superior das populações e fortalecendo a coesão territorial.
A ligação da ESAS ao sector empresarial traduz-se em elevada empregabilidade e em investigação aplicada em áreas como agricultura e zootecnia de precisão, sustentabilidade, economia circular e novas fontes de proteínas.
Destaque para o Santarém AgroHub, centro pioneiro de valorização e inovação agroalimentar, equipado com laboratórios de ponta, campos de demonstração “Test Before Invest” e um Hub Digital. Um espaço único em Portugal, pensado para as empresas testarem tecnologias antes de investir, reforçando a transição verde e digital do sector.
Combinando ensino, investigação e empreendedorismo, a ESAS assume-se como parceira de excelência para uma agricultura moderna e inovadora, capaz de gerar valor, proteger o ambiente e construir um futuro sustentável.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino