Teletejo está a recrutar novos profissionais para diversas funções

A Teletejo, empresa presente em Almeirim, especializada nas áreas de energia, comunicações e construção, continua a crescer e a investir no futuro. No sentido de garantir os mais elevados padrões de rigor e eficiência, conta com um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela SGS ICS, segundo a norma NP EN ISO 9001:2015. Aquele reconhecimento demonstra a aposta contínua da empresa na melhoria dos seus serviços e na satisfação dos clientes.

Mas mais do que tecnologia e infra-estrutura, a força da Teletejo está nas pessoas que compõem a sua equipa. Técnicos qualificados, engenheiros e profissionais de diferentes áreas trabalham diariamente com dedicação, espírito de equipa e sentido de responsabilidade, garantindo que cada projecto é concluído com segurança, inovação e confiança.

Assim sendo, e para acompanhar a excelência, a Teletejo encontra-se a recrutar novos profissionais que queiram integrar uma equipa sólida, dinâmica e orientada para a qualidade, com as seguintes funções disponíveis: electricistas, manobradores de máquinas, motoristas de pesados, pedreiros e serventes.

As candidaturas podem ser enviadas para: recrutamento@teletejo.pt ou aceder ao site da empresa em www.teletejo.pt/recrutamento. Na nota de divulgação do recrutamento, a Teletejo refere: “Acreditamos em pessoas com energia para construir o futuro connosco”.