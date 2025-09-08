Um local calmo e aconchegante que recebe grávidas, bebés, pais, jovens, famílias e idosos

A Psicóloga Joana Almeida, é Directora do Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria, um local calmo, acolhedor e aconchegante que tem ajudado, inúmeras pessoas, de todas as idades.

Os serviços disponibilizados, vão desde a pré-concepção (com o acompanhamento em enfermagem) à pessoa idosa (através da reabilitação cognitiva), como explica Joana Almeida.

“Damos apoio individual, a casais, ou apoio familiar. Temos desde consultas de sexologia a consultas de divórcio. Contemplamos também a vertente de EMDR e a vertente de ‘Coaching’. Outra área sobre a qual nos debruçamos é a psicopedagogia para ajudar os alunos na escola através da motivação, realizando, quando necessário, um plano individual de Orientação Vocacional”.

O Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria tem também psicologia infantil e do neurodesenvolvimento, onde acompanha e faz avaliações, dá apoio em terapia da fala, terapia ocupacional, terapia musical, hipnose clínica, nutrição, naturopatia e terapias holísticas e integrativas como as constelações familiares e o Reiki. Para Joana Almeida faz todo o sentido olhar o corpo como um todo, sempre respeitando a visão de cada cliente.

A par desses serviços, desenvolve actividades de educação para a saúde física e ministra aulas de relaxamento para crianças e yoga para grávidas e bebés. “Fazemos workshops temáticos na área da educação, saúde mental, parentalidade consciente e ‘coaching’, sublinha a psicóloga.

Com a chegada do seu segundo filho, Joana Almeida, diz ter sentido vontade de ter no Centro especialidades específicas direccionadas para o bebé e sua família. Desse modo criou uma equipa de profissionais para receber mães, pais e bebés com especialidades desde a enfermagem, à osteopatia e nutrição materno-infantil.

Temos também cursos de pré e pós-parto específicos, individuais ou em grupo, presenciais ou online, direccionados às necessidades dos pais. E a secção Baby-Yoga onde, garante, são criados “momentos únicos de amor, ternura e calma”.

Localizado na Praceta General Norton de Matos, nº 3 – Loja Dtª, o Centro funciona, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 20h00, e aos sábados, das 09h00 às 13h00.