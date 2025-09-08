Vender casa sem recorrer a um profissional pode ser um quebra-cabeças

Quais as maiores dificuldades do sector imobiliário?

A maior dificuldade é a instabilidade do mercado por falta de novas construções. Existe grande procura e pouca oferta e isso é um desafio. Colocar um imóvel em venda neste momento é saber que vai ser vendido com uma rapidez alucinante ao melhor preço de mercado, mas também que vamos deixar muitos outros compradores em lista de espera.

O que a motiva?

É nesses desafios que encontro motivação para fazer a diferença e garantir que cada família encontra o lar certo para si.

Quais os maiores constrangimentos ao desenvolvimento da sua actividade?

A principal é a profissão ainda não ser totalmente regulamentada. Outras são: as burocracias existentes por parte das entidades do Estado que dificultam o nosso sector e atrasam o processo de venda.

Qualquer pessoa pode vender casas? É assim?

Muitas vezes ouço dizer: “Para vender ou comprar casa trato eu sozinha”. E é verdade, porque a nossa actividade não está regulamentada por uma legislação própria. Mas, na prática, colocar uma casa em venda nem sempre é tão simples como parece. Entre documentos, prazos, certificações e leis, a forma de apresentar o imóvel no mercado, técnicas de marketing e principalmente obter o valor estratégico de venda, pode ser um processo que rapidamente se transforma num quebra-cabeças.

É por isso melhor ter um profissional presente?

Um consultor imobiliário não serve apenas para abrir portas e mostrar casas. Serve para estabelecer o melhor valor de venda, esclarecer dúvidas, qualificar quem pode comprar a casa, colocar a casa de forma a atrair o maior número de compradores, antecipar problemas e defender os interesses de quem quer vender a sua casa. Serve para dar tranquilidade numa altura em que as pessoas tomam uma das maiores decisões da sua vida.

Qual foi e como foi o seu percurso profissional?

Estou no mercado imobiliário desde 2004. Comecei como coordenadora numa imobiliária, onde estive até 2011, e a vontade de querer fazer parte das grandes decisões na vida das pessoas, que já tinha há muito tempo, fez-me evoluir. A adaptação foi rápida e muito ‘prazerosa’. Não trocava a minha profissão por nenhuma outra.

É necessária formação profissional regular?

A formação neste sector é indispensável, devido às constantes mudanças no mercado. Tenho a sorte de estar numa empresa em que a formação é constante e diria que está como plano principal. O grande objectivo é estarmos sempre bem informados para responder às expectativas dos clientes.

Como encara o futuro da área do imobiliário?

Vejo um futuro promissor. É um sector cheio de oportunidades e quem procura um lar sabe cada vez mais reconhecer o valor de ter um profissional ao lado. Com dedicação, transparência e bom aconselhamento, acredito que a consultoria imobiliária vai continuar a crescer e a fazer a diferença na vida das famílias.