Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo com oferta ampla e diversificada

A cortina que se abre em cada setembro, desde julho que é preparada. Animados em cada recomeço, renovamos a confiança que depositamos em cada ano letivo. Criamos condições para que os alunos consigam desatar os nós, do nada poderem ser música e que possam dar realidade aos seus sonhos.

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo acolhe mais de 2400 alunos, do pré-escolar ao ensino secundário, incluindo o EFA e o Centro Qualifica. Renovamos diariamente a missão de formar cidadãos preparados para os catálogos do amanhã.

A nossa oferta educativa é ampla e diversificada – Oficinas do Conhecimento no 1º Ciclo; Oficina de Música para as mentes em silêncio, Oficina de Teatro para de súbito o céu se abrir, e Oficina de Português e Oficina de Matemática, todas para o 3º Ciclo. Projetos nacionais e internacionais como o Plano Nacional das Artes, o PES, o Desporto Escolar, o Erasmus +, e o eTwinning que alargam horizontes e que ligam a escola ao mundo.

No campo da cidadania, os alunos têm voz e intervenção ativa através do Parlamento Jovem, Parlamento Europeu de Jovens (Escola Embaixadora) e com o Orçamento Participativo Escolar, confirmando-se a escola, também, como espaço do desassossego de quem não se acomoda.

Sucedem-se os luares até aos exames nacionais. Na avaliação externa os nossos alunos obtêm todos os anos, médias superiores às nacionais em quase todas as disciplinas, num total de mais de 200 provas anuais. Extenuados como o céu, estes resultados confirmam a qualidade do trabalho desenvolvido e revelam o empenho de todos. Aprendemos a medir os anos pela felicidade que causamos. Acresce, ainda, o orgulho de vermos 24 alunos do ensino secundário atingir médias finais superiores a 19 valores, sinal de rigor, talento e perseverança.

Estar perto para poder escutar melhor. Mais do que números, o que nos move é o ideal de formar pessoas criativas e solidárias e que saibam que o futuro se constrói todos os dias nos estabelecimentos de ensino. Não sabemos de glória maior.

Recentemente, afirmei que “Nascemos quando renascemos por dentro”. Assim acontece connosco a cada setembro. Acompanhados nos dias, renascemos como comunidade educativa, com a missão de ensinar e de aprender em conjunto.

O ano letivo que se inicia será mais um ano de porta aberta para entrarmos mais rápido nos novos desafios. Reafirmamos a certeza de que tudo é efémero. Exceto o que deixamos uns nos outros.