Melhor escola e melhor ensino para enfrentar as mudanças e vencer

Na educação, como em quase todos os sectores - mas na educação com mais propriedade - para além das leis, decretos, regulamentos, é necessário conhecer quem gere, quem executa, quem decide. Conhecer não o aspecto físico mas as ideias e o pensamento.

Por muito que propagandeiem inovações tecnológicas e inteligências artificiais, são pessoas, de carne e osso, que acompanham diariamente os nossos filhos; que os ensinam a pensar. Que nos ajudam a prepará-los para a vida e a fazer deles melhores pessoas. Professores, directores e todos os profissionais do sector da educação.

Nos suplementos que editamos regularmente sobre o ensino tentamos, com a ajuda dos nossos parceiros que mais se interessam pela educação, dar a conhecer as ofertas académicas e formativas, bem como as condições físicas e humanas dos locais de aprendizagem. Damos voz a toda a comunidade escolar. A todas as comunidades escolares.

Suplementos como este são uma tentativa de ir mais longe e de divulgar um pouco mais, do que aquilo que publicamos semana a semana, nas edições de O MIRANTE, tanto em papel como online. Na secção de sociedade, a educação é, a par da saúde, aquela que, habitualmente, tem mais destaque e ocupa mais espaço. E também é das que suscita maior interesse e tem mais leitores.

Os pais, professores, autarcas, encarregados de educação, estudantes e outros agentes da educação, sabem que é assim. Procuram-nos, pedem-nos ajuda na divulgação do que está bem e do que está mal. Apoiam o nosso esforço, fazendo-nos sentir que ele é socialmente relevante.

Muitas voltas dá o Mundo e muita coisa muda de hora a hora. E nem sempre para melhor. Alguns poderão dizer, mesmo que seja só num desabafo, que este Mundo está perdido. A vida ensina-nos que a solução para enfrentar mudanças e vencer é sempre a mesma. Desde o início dos tempos e cada vez mais. Educar e Ensinar.