Agrupamento de Escolas de Constância oferece formação pensada para o futuro

Situado na confluência dos rios Zêzere e Tejo, o concelho de Constância é conhecido pela sua beleza natural, pelo património histórico e pela forte ligação à cultura e às artes. Neste cenário privilegiado, marcado pela tradição e pela inovação, o Agrupamento de Escolas de Constância assume-se como um espaço de referência educativa, oferecendo uma formação completa, inclusiva e pensada para o futuro.

Atualmente, o Agrupamento de Escolas de Constância é uma unidade organizacional com 555 alunos matriculados, composta pela totalidade dos estabelecimentos de ensino do concelho.

Dele fazem parte a Escola sede do Agrupamento – Escola Básica e Secundária Luís de Camões, que deve o seu nome à profunda ligação que Constância tem com um dos maiores poetas portugueses - e três Centros Escolares (com educação pré-escolar e 1º CEB), um em Santa Margarida da Coutada, outro em Constância e outro em Montalvo, e que se constituem como exemplo de infraestruturas capazes de conciliar a exigência do trabalho educativo e os serviços de apoio à família, tão importantes no atual contexto social.

O que verdadeiramente nos distingue:

- No coração das práticas escolares, destacamos o currículo e o progresso escolar dos alunos, valorizando e abraçando a riqueza da diversidade e procurando constantemente abordagens para integrar essa pluralidade.

- Desde 2021, fazemos parte do Plano Nacional das Artes, transformando a escola num espaço vibrante de cultura, que celebra a singularidade de cada aluno, a riqueza da comunidade e a herança local. Isso permite-nos proporcionar uma ampla série de vivências artísticas e expressões culturais, consolidando uma identidade cultural distinta e um compromisso ativo na tapeçaria cultural da comunidade, enquanto estimulamos a criatividade e o pensamento criativo.

- Estamos firmemente comprometidos em dinamizar projetos inter e transdisciplinares, fomentar articulações de conteúdos diversos, enfatizar a Cidadania e Desenvolvimento, e aumentar as experiências de comunicação e expressão. Damos prioridade à diversidade de abordagens e métodos de recolha de informação, valorizando a opinião e feedback de alunos, pais e responsáveis, estabelecendo rotinas de diálogo, de escuta e de entendimento das suas perspetivas pessoais e de requisitos específicos.

- Idealizamos uma escola como uma porta para novos desafios, novas aprendizagens, êxitos e insights – um palco para crescimento pessoal e profissional. Aqui, cada indivíduo contribui com o seu talento e dedicação, impulsionando o sucesso coletivo e os desafios que enfrentamos juntos, criando uma escola verdadeiramente inclusiva.

Em suma, “Juntos a construir o futuro” é um lema que evidencia a importância que atribuímos à colaboração, à visão a longo prazo, à valorização da responsabilidade, ao empoderamento e progresso no contexto educacional. Ele reflete uma abordagem proativa e otimista da educação, com uma forte ênfase na comunidade e no trabalho conjunto para criar um futuro melhor.