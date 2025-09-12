Desafios, inovação e expetativas no regresso às aulas no Agrupamento de Escolas Templários

No próximo dia 11 de setembro, mais de dois mil e duzentos alunos regressam às aulas no Agrupamento de Escolas Templários (AET), em Tomar, para iniciar o ano letivo 2025/2026. O AET reafirma-se como espaço de aprendizagens, inclusão e cidadania, continuando a ser uma referência regional e nacional.

Este ano letivo arranca com a implementação da nova Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) e das respetivas Aprendizagens Essenciais, aprovadas em Conselho de Ministros. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento com um enquadramento curricular formal, estruturado em oito dimensões obrigatórias, como os Direitos Humanos, a Democracia, o Desenvolvimento Sustentável, a Literacia Financeira, a Saúde e o Pluralismo Cultural. Abre-se um período de transição e de expetativa quanto à sua concretização prática e impacto real no quotidiano escolar.

Paralelamente, mantém-se em aberto o debate sobre a restrição do uso de telemóveis: a proibição já é lei no 1.º e 2.º ciclos, enquanto no 3.º ciclo surgem recomendações de limitação.

No plano interno, o AET prepara-se para inaugurar o seu Centro Tecnológico Especializado de Informática, um investimento de futuro que apetrechou cinco salas de informática com equipamento de topo e mobiliário totalmente renovado. Este novo espaço, que será brevemente inaugurado, representa um marco no reforço das condições de ensino e aprendizagem, projetando os alunos para os desafios da era digital.

Entre mudanças nacionais e conquistas locais, o AET inicia o novo ano com espírito crítico, confiança e renovada ambição: formar cidadãos conscientes, ativos e preparados para o futuro

* O Diretor, Paulo Jorge da Encarnação Silva Bacelar de Macedo.