Os educadores não estão ao serviço dos saberes mas sim dos seres humanos

O regresso às aulas é para reavaliar, refletir sobre o passado e o novo ano letivo. É uma dialética dinâmica, uma das premissas não existe sem a outra. Só assim é que se consegue projetar o futuro e viver o presente de forma mais assertiva.

Alunos, pais, professores e auxiliares, todos preparam a chegada deste acontecimento com alguma ansiedade, com a certeza de que os erros do passado não se repetirão, pelo que a sua chegada é aguardada com algum optimismo, não obstante as dificuldades que já todos sabemos que iremos enfrentar. O importante é que todos nos consigamos focar nas soluções e não nos problemas. Que este ano lectivo seja sinónimo de melhor educação no pais.

Quando se fala em educação, todos pensam na escola, mas não nos devemos esquecer que a escola apenas facilita a educação académica com algumas componentes sociais, a verdadeira educação vem de casa, os pais não podem ser demasiado permissivos ou autoritários, conhecem os filhos que têm e não se podem demitir desta sua responsabilidade.

Se tivermos pais conscientes e colaborantes com a escola, podemos falar em educação efetiva, é adquirido o equilíbrio entre estas duas organizações e o sucesso das mesmas será garantido, de forma a contribuírem para a formação de cidadãos conscientes e capazes de grandes feitos nesta sociedade de que todos fazemos parte e da qual nos gostaríamos de orgulhar.

A educação não começa com os saberes, começa com a criança, os saberes deverão ser ajustados em função da criança. Cada indivíduo é um ser único e é com este dinamismo que as atividades são programadas em qualquer fase da aprendizagem.

Assim, as nossas crianças e os nossos jovens aprendem a superar pequenas frustrações, adquirem uma maior auto estima, conhecem respeitosamente o espaço em que se inserem e sentem-se motivados a intervir de forma positiva. Cada uma das organizações que compõem o seu quotidiano, tem o dever de contribuir positivamente para a formação pessoal e académica de todas as crianças e jovens, o que não pode ser negligenciado.

O Colégio Jardinita deseja um ótimo ano letivo para todos e com o envolvimento de todos.

* Ana Gaspar, Diretora