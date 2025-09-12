Recomeçar …

Com o aproximar iminente de um novo ano letivo, urge que repensemos o que nos move, enquanto Agrupamento que pugna pela excelência, não prescindindo da qualidade, na busca incessante do sucesso dos nossos alunos.

A propósito do sucesso, importa termos a consciência de que este não se “mede”, apenas, ao nível académico, sendo que, cada vez mais, se afirma como sinónimo da aquisição de competências sociais e emocionais, promotoras de relações e vínculos salutares, fomentando o desenvolvimento pessoal, sem, contudo, olvidarmos a nossa vocação gregária e comunitária.

Por isso, ouso afirmar que, nos tempos que correm, a Escola é um espaço de cidadania, cabendo-lhe consolidar valores edificadores de uma sociedade de base humanista, que não pode abdicar do respeito mútuo, da humildade, de uma consciência cívica, ética e moral - único “caminho”, capaz de nos resgatar no tempo que nos cabe viver – um momento de encruzilhada civilizacional, particularmente conturbado.

Aliás, considerando a dimensão deste Agrupamento de Escolas, o qual conta, na totalidade, com 131 turmas (14 da Educação Pré-Escolar; 34 do 1º Ciclo; 16 de 2º Ciclo; 25 de 3º Ciclo e 42 do Ensino Secundário) facilmente se depreenderá da magnitude da tarefa que nos cabe, a qual, independentemente da grandeza dos números, dignifica o nome do Agrupamento, ao mesmo tempo que engrandece e enobrece quem aqui trabalha e todos quantos nos escolhem.

Visando o enquadramento da Escola nas sociedades contemporâneas, o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira faculta uma oferta formativa variada, capaz de harmonizar os interesses dos alunos com as exigências de um Mundo em permanente transformação, facto que exige, da nossa parte, um esforço constante de adaptação e flexibilidade, sem descurarmos a criatividade, a par do sentido visionário - “ferramentas” indispensáveis, quando se trata de viver plenamente o presente, antecipando o futuro.

É neste contexto que, para além dos tradicionais Cursos Científico-Humanísticos, que integram as Ciências e Tecnologias; as Ciências Socioeconómicas e as Humanidades, apostamos, igualmente, nos Cursos Profissionais, tais como: Técnico de Desporto; Técnico de Vendas; Técnico Auxiliar de Saúde; Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, sendo que, até ao final deste ano civil, será instalado, na Escola Secundária de Sá da Bandeira, um Centro Tecnológico Especializado de Energias Renováveis, cujos equipamentos de ponta se afirmam, indubitavelmente, como o desejável investimento no futuro sustentável a que todos aspiramos e pelo qual todos somos corresponsáveis.

Deste modo, aliando compromisso, sentido visionário e responsabilidade, recomeçaremos um novo ano letivo com a entrega, a dedicação e o empenhamento que a missão de ensinar/formar exige.

Assim, é com ânimo e orgulho que reiniciaremos uma nova etapa da nossa vida coletiva, no próximo dia 11 de setembro, cientes de que os eventuais obstáculos que qualquer “ caminho” inevitavelmente encerra, se constituirão como inspiração e força mobilizadora para melhorarmos, investindo sempre no aprimoramento da missão que nos cabe cumprir!

A TODOS, em nome do Agrupamento, Votos de Boas- Vindas, de Sucesso e de Realização plenos.

* A Diretora – Maria Adélia Esteves