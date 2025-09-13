uma parceria com o Jornal Expresso
Agrupamento de Escolas de José Relvas - Ano Letivo 2025/2026

REGRESSO ÀS AULAS
Teresa Gomes, Presidente da CAP do Agrupamento José Relvas - foto DR
Onde todos os alunos são o centro da ação educativa, onde se reconhece o trabalho dos professores, assistentes e técnicos, e onde se promove uma articulação robusta com os parceiros da comunidade educativa.

O Agrupamento de Escolas de José Relvas inicia o presente ano lectivo sob a liderança de uma Comissão Administrativa Provisória (CAP), nomeada pelo senhor Delegado Regional, na sequência da não eleição de um candidato ao cargo de Diretor. Esta equipa assume com responsabilidade e empenho a missão de preservar e valorizar os princípios de excelência que caracterizam este Agrupamento.
Recebemos uma escola com provas dadas. Reconhecida, nomeadamente, pelos resultados académicos dos seus alunos, pela elevada taxa de ingresso no Ensino Superior, pela qualidade do Ensino Profissional, pelos projetos inovadores implementados, pelos excelentes resultados obtidos na Avaliação Externa, pelo dinamismo do Desporto Escolar e da Biblioteca, entre outros clubes e iniciativas, e pela participação ativa em projetos europeus como o eTwinning. Destacamos, ainda, os Planos de Inovação que, há sete anos, têm sido o pilar fundamental na construção de uma escola moderna, inclusiva e centrada no aluno.
Acreditamos que a educação deve cultivar o espírito crítico e valorizar a construção de conhecimentos e aprendizagens, fornecendo a cada aluno as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios da vida. É com esse propósito que construímos o nosso Projeto Educativo e todos os documentos vigentes no nosso Agrupamento e que se espelha na forma como preparamos as nossas aulas. Cada etapa do percurso educativo — da Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário — é cuidadosamente pensada para promover o crescimento cognitivo, social, emocional e físico dos nossos alunos, desenvolvendo simultaneamente valores, competências e saberes.
Estamos conscientes da responsabilidade que é formar cidadãos com carácter, pensamento crítico e capacidade de intervenção na sociedade. Reafirmamos o nosso compromisso com a valorização do Ensino Profissional, como via de acesso ao mercado de trabalho ou ao Ensino Superior, e com a consolidação do Ensino Básico e Secundário como alicerces fundamentais para o sucesso académico e pessoal dos alunos.
Esta é a escola que recebemos e esta será a escola que entregaremos. Uma escola onde todos os alunos são o centro da ação educativa, onde se reconhece o trabalho dos professores, assistentes e técnicos, e onde se promove uma articulação robusta com os parceiros da comunidade educativa.

