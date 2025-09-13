ISLA Santarém - Instituto Politécnico com mais alunos e nova residência de estudantes

O ISLA Santarém, agora Instituto Politécnico, vive uma etapa marcante da sua história, feita de dinamismo, proximidade e novas oportunidades. Mais do que aumentar o número de cursos e estudantes, a instituição quer estar cada vez mais atenta às pessoas e às suas necessidades. Um exemplo claro desse compromisso é a abertura, ainda em setembro, de uma residência de estudantes no coração da cidade - um espaço moderno, acolhedor e acessível, pensado para oferecer conforto e tornar a vida académica mais simples e integrada.

“Esta residência é muito mais do que um edifício: é uma resposta às necessidades dos nossos estudantes. Queremos que se sintam em casa, com todas as condições para estudar, conviver e viver plenamente a experiência universitária em Santarém”, afirma Filipa Martinho, Delegada do Administrador do ISLA Santarém.

O novo espaço dispõe de 35 camas e oferece todas as comodidades essenciais: cozinha e sala de refeições, áreas de convívio, sala de estudo e lazer, lavandaria e estacionamento. Localizada no centro da cidade, garante aos alunos nacionais e internacionais não apenas conforto e funcionalidade, mas também uma integração plena na vida académica e urbana.

Atualmente com mais de 1.500 alunos, dos quais cerca de 25% internacionais, o ISLA Santarém tem vindo a expandir a sua oferta formativa. No ano letivo 2025/26, disponibiliza 16 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), 8 Licenciaturas, 3 Mestrados e várias Pós-Graduações e MBAs. Entre as novidades, destaca-se o TeSP em Turismo Equestre, pioneiro em Portugal, desenvolvido em parceria com o município da Golegã.

Este alargamento da oferta académica tem refletido o crescimento contínuo da comunidade estudantil, que este ano atinge um número recorde de matrículas. Para acompanhar esta evolução, a instituição tem investido na melhoria das condições de acolhimento, e a nova residência é um exemplo concreto desta estratégia de proximidade e cuidado com os estudantes.

“Estamos a crescer com qualidade, proximidade e propósito. Queremos continuar a ser uma referência de ensino superior na região, apoiando os nossos estudantes em todas as dimensões — académica, pessoal e social”, conclui Filipa Martinho.

Com uma nova identidade visual, uma estratégia de desenvolvimento centrada na inovação e um investimento claro na qualidade de vida dos seus estudantes, o ISLA Santarém reafirma-se como um Politécnico dinâmico, preparado para formar profissionais de excelência e contribuir para o futuro da região e do país.

* Texto da responsabilidade do ISLA Santarém