13/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 13-09-2025 11:00

MultiOpticas de Fátima celebra o seu 10º aniversário

REGRESSO ÀS AULAS
Equipa da MultiOpticas de Fátima reforça a importância da visão no regresso às aulas - foto DR
A visão é um factor essencial para o sucesso escolar por isso decorre uma campanha especialmente pensada apensar no bem-estar, confiança e sucesso das crianças.

Em tempo de regresso às aulas é fundamental relembrar a importância da visão, como um factor determinante para a boa adaptação e para um percurso escolar de sucesso.
Uma visão saudável contribui para um melhor acompanhamento das aulas, melhor compreensão dos conteúdos e participação activa nas actividades escolares. Por esse motivo, a equipa MultiOpticas disponibiliza aconselhamento especializado e apoio personalizado, ajudando cada criança a enfrentar os desafios do dia a dia escolar com uma visão perfeita. Para concretizar esse apoio, a MultiOpticas tem uma campanha especialmente pensada de forma a ir ao encontro das necessidades e preferências das famílias, garantindo soluções que proporcionam bem-estar, confiança e sucesso na aprendizagem de todas as crianças.
Para a Nélia Francisco, colaboradora da loja de Fátima há 8 anos, este é um momento importante, em que devem ser lembrados alguns conselhos.
“Todos os dias trago um sorriso a cada cliente, e adoro ver as reacções e emoções, quando experimentam novas armações. Os óculos transformam as nossas vidas. Especialmente as das nossas crianças. Não deixe de realizar um rastreio visual agora neste regresso às aulas: os olhos das crianças merecem toda a nossa atenção, pois são eles que constroem o futuro”, sublinha.
E no mês do 10º aniversário, a loja de Fátima tem um mimo para cada criança.

