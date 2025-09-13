“O Cão Comeu-te a Língua” existe para ajudar crianças a crescer e aprender

O Centro de Desenvolvimento Infantil “O Cão Comeu-te a Língua”, no Carregado, nasceu em 2022 com o propósito de ajudar cada criança a crescer, a aprender e a sentir-se bem, assim como apoiar as famílias.

“Sabemos que o desenvolvimento de uma criança não acontece apenas numa sala de terapia, por isso, envolvemos todos os que fazem parte do seu dia a dia — família, escola e equipa clínica — criando uma rede de comunicação e apoio que acompanha a criança em todos os contextos da sua vida”, explica a Directora Técnica Vanessa Borralho, acrescentando "Adotamos uma abordagem integrada, em que diferentes especialidades colaboram e realizam reuniões conjuntas para garantir uma intervenção mais completa e personalizada".

O Centro disponibiliza apoio nas áreas de Terapia da Fala (crianças e adultos), Psicologia (crianças e adultos), Terapia Ocupacional, Psicomotricidade, Osteopatia (crianças e adultos), Nutrição e Enfermagem (Consulta do Sono Infantil, Consulta de Preparação para o Nascimento, Consulta de Cuidados ao Recém-nascido, Consulta de Cuidados ao Bebé e Curso de Massagem Infantil). Mais do que um conjunto de serviços pretende ser também um lugar onde as famílias se sintam acolhidas, ouvidas e acompanhadas.

Localizado na Rua Florbela Espanca nº3 Loja A, no Carregado, conta com uma equipa multidisciplinar de 16 profissionais qualificados, todos com formação superior nas respectivas áreas e, segundo a sua responsável, tem trabalhado para criar redes e parcerias que permitam ampliar o seu impacto, sem comprometer os seus valores e a sua missão.

Vanessa Borralho é Terapeuta da Fala e diz que a criação do Centro foi uma opção inevitável a nível profissional. “Desde sempre, soube que o meu caminho estaria ligado à saúde ou à educação, pois sempre senti vontade de cuidar, apoiar e fazer a diferença na vida das pessoas. Quando descobri a Terapia da Fala, encontrei muito mais do que uma profissão — encontrei um mundo que me acolheu, desafiou e inspirou. Desde então, transformou-se na minha verdadeira paixão e no motor que guia o meu trabalho todos os dias”.

O nome escolhido deveu-se ao seu bulldog francês, Vicente Maria, que se transformou quase, num embaixador do Centro e num símbolo de acolhimento e simpatia. Quanto ao método, diz assentar em três pilares: “proximidade, profissionalismo e humanização dos cuidados”.

E sublinha: “Queremos que crianças, famílias e adultos se sintam verdadeiramente acolhidos, compreendidos e, acima de tudo, confiantes de que estão a receber o melhor acompanhamento possível”.

O Centro de Desenvolvimento Infantil, está aberto de segunda a sexta das 09h00 às 20h00. Aos sábados tem disponíveis as especialidades de Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade, mediante marcação prévia.