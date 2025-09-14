Academia, CATL e Centro de Estudos, CLASS 20, em Almeirim, celebra o seu 20º aniversário

A Academia, CATL e Centro de Estudos, CLASS 20, em Almeirim, destina-se a crianças com idades entre os 6 e os 14 anos, do 1º ao 8º ano de escolaridade, dispõe de espaços adequados à idade e aos vários ambientes (de estudo, de brincadeira, de convívio e de refeições), bem como de um conjunto de professores que, diariamente, as acolhem, apoiam, brincam e ensinam a estudar para todas as disciplinas.

Com o lema “Educar para a Vida”, a equipa de profissionais dedica-se inteiramente às suas crianças e respetivas famílias, com o intuito de tornar a vida mais fácil e bela.

A Academia, celebra, este ano, o seu 20º aniversário. Funciona todo o ano, de segunda a sexta, das 8h30 às 19h30, faz o acompanhamento das crianças à escola, tem transporte, refeições de qualidade e vários protocolos com associações locais. Além disso, tem parcerias com profissionais especializados de saúde.

O programa de férias lúdicas e desportivas, os ateliês, as oficinas e os projetos são programados de acordo com o calendário e especificações do grupo de académicos.

*Anabela Catalão, diretora pedagógica