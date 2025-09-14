Agrupamento de Escolas de Alcanena: Inovação, Inclusão e Futuro

O Agrupamento de Escolas de Alcanena prepara o ano letivo de 2025/26 com confiança renovada, depois de um percurso marcado por conquistas que refletem a força da sua comunidade educativa. Apesar das dificuldades sentidas no último ano, nomeadamente a escassez de professores, foi possível encontrar soluções criativas e manter o essencial: o sucesso e a aprendizagem de cada aluno.

Com uma identidade marcada pela diversidade — mais de 30 nacionalidades convivem diariamente nas suas escolas —, o Agrupamento assume a multiculturalidade como riqueza e oportunidade, educando para a tolerância, a solidariedade e a cidadania global.

O futuro próximo traz consigo novos desafios e projetos. O reforço da competência leitora, a aposta na educação STEAM e a integração da Inteligência Artificial em sala de aula são caminhos já em curso, que mobilizam professores e alunos para metodologias inovadoras e mais personalizadas. A abertura dos dois Centros Tecnológicos, nas áreas industrial e digital, será também um marco decisivo, aproximando os estudantes da ciência, da inovação e do mundo do trabalho.

As distinções alcançadas — como o Selo EQAVET – nível consolidado, o 9.º lugar nacional em certificação de adultos e a avaliação de Excelente em três parâmetros pela IGEC — confirmam a qualidade do trabalho desenvolvido e honram toda a comunidade educativa.

Mais do que um conjunto de resultados, estas conquistas traduzem a visão de um agrupamento que acredita no poder da educação transformadora. Um agrupamento que sonha, arrisca, constrói e prepara o futuro com coragem, esperança e compromisso. Juntos — professores, alunos, famílias e comunidade — continuaremos a crescer, a inovar e a mostrar que o melhor ainda está para vir.