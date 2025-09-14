uma parceria com o Jornal Expresso
14/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Especiais | 14-09-2025

Mação, um Agrupamento para o Futuro

REGRESSO ÀS AULAS
Agrupamento de Escolas de Mação aposta em formação integral que alia tradição e inovação - foto DR
Educação pensada para responder a diferentes perfis e necessidades, permitindo a cada jovem construir o seu caminho de forma sólida e confiante.

Estudar em Mação é uma oportunidade única de crescimento académico, pessoal e social, marcada por uma oferta educativa diversificada e por um ambiente escolar que valoriza a proximidade e a qualidade do ensino.
Aqui, os alunos encontram um espaço onde a educação é pensada para responder a diferentes perfis e necessidades, permitindo a cada jovem construir o seu caminho de forma sólida e confiante, concretizando as suas ambições.
A organização do ano letivo ancora-se em 3 pilares essenciais:
- Qualidade - relativa à componente letiva que é oferecida aos alunos;
- Eficiência e flexibilidade - na gestão de forma flexível e articulada dos recursos ao longo do ano;
- Na valorização dos recursos humanos, corpo docente e não docente.
No presente ano letivo, no ensino secundário, foi possível concretizar os sonhos e ambições de todos os alunos, dado que apenas não foi possível abrir o CCH de Artes Visuais, em virtude da insuficiente adesão.
Paralelamente, assumem particular importância os cursos profissionais.
O Agrupamento orgulha-se de, HOJE, ter profissionais que, num passado muito próximo, integraram os cursos do Ensino Profissional.
A escola de Mação destaca-se ainda pela participação em projetos nacionais e internacionais, que permitem aos alunos alargar horizontes e viver experiências de intercâmbio cultural e científico.
Os Projectos Erasmus+, concursos nacionais, cooperação com as instituições locais, como o Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo e outros parceiros locais, atividades de investigação reforçam a abertura ao mundo e a capacidade de cooperação, preparando os alunos para os desafios de uma sociedade global.
Não menos relevante é o plano cultural da escola, que promove atividades artísticas e sociais, incentivando a criatividade, a cidadania ativa e o espírito comunitário.
Estudar em Mação significa, assim, beneficiar de uma formação integral, onde se valoriza o conhecimento, a memória e a cultura. É investir num futuro mais rico, num território permanentemente em (re)construção, que alia tradição e inovação, proximidade e abertura ao mundo, reflectida no carinho com que acolhe os mestrandos vindos das «sete partes do mundo» que, rapidamente, estabelecem ligações com o Agrupamento!
* Rufina Costa - Diretora.

