Sardoal festeja elevação a vila com muita animação e promoção dos saberes e sabores locais

As Festas do Concelho de Sardoal realizam-se entre os dias 19 e 22 de Setembro e prometem quatro dias de celebração com música, gastronomia, exposições, desporto e actividades para todas as gerações. O evento assinala os 494 anos da elevação de Sardoal à categoria de vila e terá como palco principal o Largo do Pelourinho, que receberá nomes de referência da música nacional.

No arranque das festividades, dia 19, sobe ao palco o rapper Jimmy P e, no dia seguinte, será a vez dos Napa, banda madeirense vencedora do Festival RTP da Canção 2025, apresentarem um concerto especial. Já no dia 21, Luís Trigacheiro, vencedor do The Voice Portugal em 2021, trará a força do cante alentejano às festas. O encerramento do programa musical, no Dia do Concelho, 22 de Setembro, ficará a cargo de Simply The Best, um tributo a Tina Turner que promete recordar alguns dos maiores êxitos da icónica cantora norte-americana.

No feriado municipal do Sardoal, no dia 22, terão lugar também os discursos oficiais e as homenagens aos trabalhadores mais antigos do município, além da atribuição da Medalha de Mérito a pessoas e entidades que serão anunciadas oportunamente.

Sabores e saberes locais em destaque

Além do palco principal, a festa conta com dois palcos alternativos, decorrendo a Mostra de Saberes e Sabores na Praça Nova, com espectáculos à tarde e ao início da noite. Um espaço que volta a destacar o artesanato e os trabalhos manuais da região, como cerâmica, bijuteria, bordados, costura criativa e peças em madeira.

Já no espaço das Tasquinhas haverá animação musical após os concertos principais, com actuações de Stereossauro e DJs locais (dia 19), Banda DEXYS (dia 20) e, no Dia de Freguesia de Sardoal, 21 de Setembro, os concertos de N’ASA e Sérgio Bastião.