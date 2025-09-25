Feira de Outubro volta a VFX com festa brava, artesanato e sabores tradicionais

Com a chegada de Outubro arranca também a secular Feira de Outubro, um certame que dispensa apresentações e coloca Vila Franca de Xira no mapa da região no que toca à diversão, artesanato e gastronomia regional. O certame decorre de 3 a 12 de Outubro e, devido às eleições autárquicas, o município optou por não realizar a tradicional conferência de imprensa de apresentação do programa, que tem nas esperas de toiros um dos principais destaques e um dos momentos mais aguardados pelos aficionados. Este ano as esperas estão agendadas para 4 de Outubro às 16h30 e para os dias 5, 6, 7 e 8 de Outubro às 10h30. Manda também a tradição que, na emblemática Praça de Toiros Palha Blanco, decorram espectáculos que abrilhantam a festa (ver caixa).

No Pavilhão Multiusos do Parque Urbano do Cevadeiro vai realizar-se, como habitualmente, a edição do Salão de Artesanato, que já vai para a 44ª edição. No espaço, artesãos de todo o país exibem e promovem a sua arte com trabalhos em barro, metal, madeira, cortiça e vidro, entre outras matérias-primas, que dão origem a produtos com forte identidade e marca portuguesa.

No recinto exterior, os feirantes mostram corredores repletos de artigos, a ocasião ideal para quem guarda compras especiais para esta época já a pensar no Natal. Juntam-se as farturas, as castanhas nos assadores, muitos petiscos nas tasquinhas, diversões para miúdos e graúdos e um programa diversificado de animação. Durante o certame haverá também demonstrações culinárias organizadas por associações, colectividades e clubes participantes.



Uma feira com história

Os primeiros registos da realização de uma feira anual em Vila Franca de Xira datam de 1675, quando um cronista espanhol se referiu a uma grande feira franca, destacando que todo o comércio da feira estava isento do pagamento de impostos à Coroa, uma das razões da sua popularidade. Inicialmente, o gado era o principal produto transaccionado. Progressivamente, passaram a integrar a feira produtos das lezírias como pão, legumes e cereais, chegando mais tarde roupas e sedas. Naquele tempo ainda não existia praça de toiros - apenas o chamado campo das faenas - e a feira realizava-se entre a igreja das Mercês (a que hoje conhecemos como igreja do cemitério) e o Celeiro da Patriarcal.

À época já se reconhecia a importância económica do certame, com registos de casas arrendadas a preços inflacionados para quem vinha de fora. A partir de 1901 começaram a aparecer barracas de teatro e outros divertimentos para atrair clientes e competir com a vizinha feira do Campo Grande, em Lisboa. Por volta de 1918 a feira mudou para o local que hoje conhecemos por motivos de segurança. A partir dos anos 60 do século passado a feira assumiu definitivamente o figurino actual. Apesar das mudanças ao longo dos séculos, a feira continua a ser um factor de dinamismo económico e social do concelho, uma ideia sublinhada pelo presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, na apresentação do certame no ano passado: “O que queremos é que as pessoas venham à cidade e se divirtam em segurança”, referiu.