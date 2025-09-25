Torres Novas volta a ser a capital dos frutos secos

A 38.ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos vai decorrer na Praça 5 de Outubro e na Praça dos Claras, em Torres Novas, de 2 a 5 de Outubro, com entrada gratuita. O evento, que se realiza em pleno coração da cidade, tem como protagonistas os produtores locais e, claro, o famoso figo preto de Torres Novas, que reúne características únicas.

Promovido pela Câmara de Torres Novas, o certame, que todos os anos atrai muitos visitantes e tem entrada gratuita, procura afirmar o concelho como a capital dos frutos secos e dinamizar um sector com fortes raízes na tradição e na cultura de Torres Novas. O recinto vai contar com cerca de oitenta expositores de frutos secos e derivados, artesanato, produtos alimentares, bem como uma área de restauração e um programa de animação ao longo dos quatro dias.

“Este é um evento de cariz tradicional, que espelha uma aliança entre a tradição e a inovação, conjugando objectivos de diferenciação e de qualidade, de transmissão de conhecimento e de envolvimento da comunidade torrejana e dos visitantes”, escreve a Câmara de Torres Novas em comunicado. O evento vai contar com vários momentos de animação como a noite de fados, na sexta-feira, 3 de Outubro e as actuações da Fanfarra Bizarra, de Nelson Rodrigues, dos BOT’a RUFAR, Torres Farra, entre outros. Vai ainda haver teatro de rua e showcooking com Bruna Simões.

Quanto aos horários, a Feira Nacional dos Frutos Secos pode ser visitada quinta e na sexta-feira, das 18h00 às 24h00, no sábado das 11h00 às 24h00, e no domingo das 11h00 às 21h00.