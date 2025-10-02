A dedicação de quem trabalha para que possamos envelhecer com dignidade

O Dia Internacional do Idoso, adoptado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1990, celebra-se anualmente a 1 de Outubro. Este dia tem como objectivo destacar a importância do idoso na sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento no nosso tempo.

O tema deste ano é «Envelhecer com Dignidade: A importância de reforçar os sistemas de cuidados e de apoio às pessoas idosas em todo o mundo», e justifica-se porque, à medida que as populações envelhecem, a procura de serviços de cuidados de saúde e de apoio social alargados tem aumentado substancialmente, em especial para os idosos com doenças como a demência.

O que se pretende nas celebrações deste ano é destacar a necessidade urgente de expandir as oportunidades de formação e educação em geriatria e gerontologia, abordar a escassez global de profissionais de cuidados e reconhecer as diversas contribuições dos prestadores de cuidados.

Em Portugal, a idade mediana da população aumentou de 38,5 para 47 anos em apenas duas décadas, indicando um envelhecimento acentuado. O nosso país ocupa a quarta posição mundial em proporção de população idosa e é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, a seguir à Itália. Ao mesmo tempo Portugal é o país da Europa em que os idosos têm menor qualidade de vida, são mais frágeis e mais dependentes, condicionando um aumento dos custos com a saúde e com a dependência.

Durante as próximas três décadas, prevê-se que o número de pessoas idosas em todo o mundo mais que duplique, ultrapassando os 1,5 mil milhões de pessoas em 2050.

Nesta edição de O MIRANTE destacamos algumas entidades que, na região, contribuem para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, ajudando a manter a capacidade física e cognitiva das pessoas mais velhas, e a combater estereótipos associados ao envelhecimento.

Apesar da longevidade estar a aumentar, o envelhecimento continua associado a incapacidade, défice cognitivo e desvalorização social. Não raras vezes ouvimos e damos por nós a dizer coisas como: “para a idade até está muito bem”, referindo-nos à capacidade física ou à memória, como se o envelhecimento representasse, inevitavelmente, deterioração funcional e cognitiva.

As instituições que aceitaram participar neste suplemento são experientes e sabem que apesar da dependência de muitos idosos - que ao longo da vida não receberam os cuidados apropriados, nomeadamente de saúde, por não estarem disponíveis no nosso país - continuam a ser valiosos.