Especiais | 02-10-2025 12:00

A dedicação de quem trabalha para que possamos envelhecer com dignidade

ESPECIAL DIA DO IDOSO
ESPECIAL DIA DO IDOSO
No Dia Internacional do Idoso são de destacar as entidades que contribuem para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, ajudando a manter a capacidade física e cognitiva das pessoas mais velhas, assim como a combater estereótipos associados ao envelhecimento.

O Dia Internacional do Idoso, adoptado pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 1990, celebra-se anualmente a 1 de Outubro. Este dia tem como objectivo destacar a importância do idoso na sociedade, bem como consciencializar para as oportunidades e desafios do envelhecimento no nosso tempo.
O tema deste ano é «Envelhecer com Dignidade: A importância de reforçar os sistemas de cuidados e de apoio às pessoas idosas em todo o mundo», e justifica-se porque, à medida que as populações envelhecem, a procura de serviços de cuidados de saúde e de apoio social alargados tem aumentado substancialmente, em especial para os idosos com doenças como a demência.
O que se pretende nas celebrações deste ano é destacar a necessidade urgente de expandir as oportunidades de formação e educação em geriatria e gerontologia, abordar a escassez global de profissionais de cuidados e reconhecer as diversas contribuições dos prestadores de cuidados.
Em Portugal, a idade mediana da população aumentou de 38,5 para 47 anos em apenas duas décadas, indicando um envelhecimento acentuado. O nosso país ocupa a quarta posição mundial em proporção de população idosa e é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, a seguir à Itália. Ao mesmo tempo Portugal é o país da Europa em que os idosos têm menor qualidade de vida, são mais frágeis e mais dependentes, condicionando um aumento dos custos com a saúde e com a dependência.
Durante as próximas três décadas, prevê-se que o número de pessoas idosas em todo o mundo mais que duplique, ultrapassando os 1,5 mil milhões de pessoas em 2050.
Nesta edição de O MIRANTE destacamos algumas entidades que, na região, contribuem para a promoção de um envelhecimento bem-sucedido, ajudando a manter a capacidade física e cognitiva das pessoas mais velhas, e a combater estereótipos associados ao envelhecimento.
Apesar da longevidade estar a aumentar, o envelhecimento continua associado a incapacidade, défice cognitivo e desvalorização social. Não raras vezes ouvimos e damos por nós a dizer coisas como: “para a idade até está muito bem”, referindo-nos à capacidade física ou à memória, como se o envelhecimento representasse, inevitavelmente, deterioração funcional e cognitiva.
As instituições que aceitaram participar neste suplemento são experientes e sabem que apesar da dependência de muitos idosos - que ao longo da vida não receberam os cuidados apropriados, nomeadamente de saúde, por não estarem disponíveis no nosso país - continuam a ser valiosos.

