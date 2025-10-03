Habicuidados é um parceiro de excelência no acompanhamento de pessoas

A Habicuidados, em Alverca, está vocacionada para acompanhar as pessoas durante a sua vida. Presta auxílio em casa a pessoas lúcidas e autónomas e desenvolve-se pela prestação gradual de serviços mais especializados solicitados pelos próprios utentes. O apoio em estado de dependência corresponde a uma fase tardia, normalmente requisitada pelos familiares descendentes. A empresa distingue-se por serviços especializados, quer por meios próprios, quer por via de parcerias com instituições estáveis e credíveis.

Com uma atenção especial aos utentes, a Habicuidados desenvolve a sua acção no apoio dentro da própria casa, mobilizando os profissionais adequados para a ajuda no que for necessário, colocando em casa dos utentes ajudantes familiares que prestam todo o tipo de serviços de apoio domiciliário. Esse apoio dirige-se a pessoas dependentes assim como a pessoas autónomas que já necessitem de algum auxílio ou supervisão adicional.

Com um foco no futuro, a Habicuidados promove o apoio nos longos e complexos períodos da vida. As suas ajudantes familiares prestam serviços muito abrangentes a pessoas idosas, desde as situações de défice de mobilidade às situações de distúrbio neurológico como Parkinson e Alzheimer, passando por todas as atenções no domicílio. Dirigidas às pessoas autónomas, apresentam-se soluções tecnológicas de monitorização remota e de geolocalização. A empresa disponibiliza ainda programas de serviços domésticos pré-formatados que cobrem as situações mais frequentes.

Só com apoio diversificado e abrangente se garante um verdadeiro suporte a vidas que se transformaram e que reclamam diariamente enormes exigências. A Habicuidados não é apenas uma relação de um acontecimento, de um período ou de uma fase da vida, mas uma relação de uma vida que se inicia muito cedo no apoio a uma família ou a uma pessoa.