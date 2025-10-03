Soltram e a celebração do Dia Internacional do Idoso

A Soltram é uma Residência Sénior integrada no parque florestal do Tramagal, sendo a sua principal actividade o cuidado individualizado e permanente à pessoa idosa. Para a Soltram, ser idoso é um privilégio que muitos não conseguiram alcançar e por isso, os seus profissionais trabalham para homenagear os idosos que o conseguiram e proporcionar-lhes os melhores cuidados.

Neste sentido, o Dia Internacional do Idoso, que é assinalado a 1 de Outubro, é uma data muito especial, sendo realizadas actividades diversas e servido um lanche comemorativo, para cantar os Parabéns a todos, celebrando o facto de se “Ser Idoso”.

O Dia Internacional do Idoso foi instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), com o objectivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e para a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.

Nas últimas décadas, o rápido desenvolvimento da ciência, permitiu ao ser humano proteger-se de muitas doenças, que antes eram mortais ou incapacitantes. O desenvolvimento tecnológico também permitiu melhorar as condições de saúde, higiene e bem-estar gerais. A longevidade aumentou e como tal aumentou a necessidade de proporcionar os melhores cuidados possíveis aos idosos.

A Soltram tem vindo a adaptar-se a essas alterações, de forma a proporcionar uma maior dignidade, qualidade, bem estar e alegria, àqueles que foram abençoados com longos anos de vida.