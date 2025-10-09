Cada vez há mais e melhores serviços para apoiar quem tem animais

Um dos responsáveis por uma empresa que fornece serviços destinados a animais de companhia sublinha, nesta edição, aquilo que já é do senso comum. Os animais não são pessoas, mas são considerados como elementos das famílias que os acolhem e deles tratam.

O Dia Mundial do Animal é celebrado anualmente a 4 de Outubro, data que corresponde ao dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro da ecologia e dos animais. Este dia tem como objectivo chamar a atenção para a condição e bem-estar dos animais.

A data foi criada pelo escritor e editor alemão da revista «Homem e Cão» (“Mensch und Hund”) Heinrich Zimmermann e celebrada pela primeira vez em 1925.

O tema deste ano é «Salve os animais, salve o planeta!» e chama a atenção para a relação entre o bem-estar animal e a saúde do nosso planeta. Desde a perda de biodiversidade e destruição de habitats à agricultura industrial e à poluição, a forma como os animais são tratados tem um impacto directo no meio ambiente – e vice-versa.

A forma como os cidadãos encaram actualmente os animais leva os políticos a comprometerem-se com medidas e estratégias para o bem-estar animal. Em Portugal, por exemplo, o Governo anunciou que vai apoiar as famílias mais carenciadas e os centros de recolha ou uniões zoófilas, no pagamento de despesas de serviços veterinários e na alimentação para animais de companhia, por exemplo.

As casas de abrigo para vítimas de violência doméstica, as instalações para pessoas em situação de sem-abrigo ou lares de idosos vão poder aceitar animais de companhia, estando previsto um apoio financeiro para criar condições para isso.