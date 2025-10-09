Muita música e animação em mais uma edição da Feira de Santa Iria em Tomar

A tradicional Feira de Santa Iria está de volta a Tomar entre os dias 17 e 26 de Outubro. O cartaz musical da edição deste ano conta com nomes como Xutos & Pontapés, Quinta do Bill, Bispo, Némanus e José Malhoa. O certame apresenta-se como um evento que combina história, diversão, gastronomia, comércio, arte e cultura.

A feira inclui um parque de diversões e restauração no mercado municipal, várias tasquinhas tanto no passadiço como na Várzea Grande, produtos locais, comércio variado, artesanato e a tradicional Feira das Passas, localizada junto ao tribunal. Além disso, haverá exposições e muita animação itinerante, bem como espectáculos no palco da Várzea Grande.

Na noite de 17 de Outubro sobem ao palco da Várzea Grande os Quinta do Bill e Banda Iria, terminando a noite com a actuação dos DJs Paulo Sereno e Galinha. No sábado, dia 19, à tarde, há actuação de ranchos folclóricos no Convento de São Francisco. À noite, o destaque vai para os concertos da artista tomarense CACO, de Bispo e do DJ Joel. No domingo, 19, há actuação de Nina Toc Toc durante a tarde. Segunda-feira, 20, dia de Santa Iria, de manhã há missa na Igreja de São João Baptista, seguindo-se a procissão por algumas ruas do centro histórico e o lançamento de pétalas ao rio Nabão, na Ponte Velha. O dia termina com Noite de Fados na Várzea Grande.

A programação prossegue ao longo da semana, com actuações de tunas e artistas da região. No último fim-de-semana, sexta-feira, dia 24, o palco da Várzea Grande recebe Super Mars, Némanus e Pão-de-ló gijéis sete. Dia 25, sábado, Drama & Beiço animam a tarde, e de noite há actuações de Kontra Relógio, Xutos & Pontapés e DJ set I Love The 90s. Finalmente, domingo, 26, durante a tarde, o palco da Várzea Grande recebe as actuações de Nuno Ricky, José Malhoa e Aula de Zumba.