A Luz já começou a brilhar no Ribatejo

As palavras ditas logo no início da cerimónia de inauguração do Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira, que se realizou a 17 de Setembro, deram o mote: “Esta é a primeira, repito, a primeira!, unidade do nosso Grupo no Ribatejo”.

Foi Pedro Patrício, director-geral da nova clínica e administrador executivo do futuro Hospital da Luz Ribatejo, que dentro de cerca de um ano abrirá portas em Santarém, quem fez a apresentação. Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, acrescentou detalhe. E o presidente da câmara municipal deste concelho, Fernando Paulo Ferreira, agradeceu o privilégio: “Aqui, em Vila Franca de Xira, somos assim: gostamos de ser os primeiros”.

Na cerimónia deste dia 17 de Setembro celebrou-se uma nova clínica com a marca Hospital da Luz. Mas o momento projectou também o objectivo, a estratégia e a ambição da Luz Saúde para o Ribatejo.

O anúncio do investimento da Luz Saúde nesta região tem já há alguns meses. No contexto de uma estratégia de expansão, apostada em dar a cada vez mais portugueses o acesso aos cuidados de qualidade e excelência com a marca Hospital da Luz e criando a oportunidade para estar próximo de quem precisa, o Grupo avançou para a região com o projecto de construir um novo hospital em Santarém e de remodelar um edifício já existente em Vila Franca de Xira.

No total, cerca de 80 milhões de euros de investimento e, para já, duas unidades novas a integrar a Rede Hospital da Luz: a nova clínica de Vila Franca de Xira já em funcionamento e o futuro Hospital da Luz Ribatejo com previsão de abertura dentro de um ano.

Mas a aposta no Ribatejo é muito mais do que o somatório de algumas dezenas de milhões. Como já escreveu Pedro Patrício neste jornal, “o objectivo da Luz Saúde foi, desde o início, projectar uma oferta de cuidados altamente diferenciada, que permitisse um acompanhamento integral e especializado da população desta região, reforçando a presença da rede Hospital da Luz com serviços médicos de proximidade para os cerca de 450 mil ribatejanos”.

A opção “por tecnologia topo de gama em todas as valências e a selecção das melhores equipas, multidisciplinares, dedicadas e de referência na região e no país”, como referiu aquele responsável, são já a expressão do trabalho de proximidade desenvolvido na nova clínica, em Vila Franca de Xira, e serão mais ainda a marca do que fará a diferença no novo Hospital da Luz em Santarém.

E com um propósito! Porque servir a Saúde de uma população já não é apenas tratá-la quando surgem as doenças.

Num mundo em constante mudança - onde a inovação nos equipamentos, nas terapêuticas e nas competências dos profissionais é um desafio diário de aprendizagem científica e de controlo de recursos - prevenir a saúde, assegurar a sua vigilância regular e dar condições para que cada pessoa viva bem o mais tempo possível parece ser a chave para o sucesso dos sistemas de saúde.

Luz Saúde abre caminho há mais de 20 anos

Criamos, em todo o país, clínicas de proximidade - verdadeiros centros de saúde de última geração que dão resposta integral à prevenção da saúde feminina e masculina, desde o nascimento até à velhice, e à vigilância de todas as doenças crónicas, cada vez mais impactantes nas nossas comunidades.

Temos também nas principais cidades do país, hospitais altamente diferenciados, onde se trabalha em equipa e de forma multidisciplinar, onde se ensina e se formam as gerações do profissionais de saúde do futuro e onde a ciência, a investigação e a descoberta vivem a par, dedicadas a cada pessoa, a cada doente, às suas famílias.

E tudo isto existe em rede – uma Rede Hospital da Luz ligada e interligada, numa articulação quase perfeita, em que a distância já foi vencida pelas mais modernas ferramentas de comunicação e partilha. No Hospital da Luz, as melhores equipas e os melhores equipamentos estão apenas à distância de um clique. Para responder onde quer que sejam precisos.

Esta é a missão da Luz Saúde no Ribatejo, a sua ambição para todos aqueles que aqui vivem.

A Luz já começou a brilhar no Ribatejo! Contem connosco.

