A Vomera actua no segmento da engenharia e construção em obras públicas e privadas

A Vomera Building Solutions, empresa do grupo Vomera, actua no segmento da engenharia e construção, destancanzdo-se no segmento das obras públicas, onde dedicou uma forte aposta nos últimos dois anos, tendo também actuação no segmento do ‘private market’, nomeadamente no mercado habitacional ‘premium’.

No segmento da engenharia e construção responde à contratação pública no segmento habitacional e de serviços, assim como de projectos de infraestruturas de vias de comunicação e hidráulicas. Na área do mercado privado apresenta um produto ‘premium’ no mercado habitacional, onde concebe, executa e promove o seu próprio produto.

Em Portugal, a Vomera BS actua nos distritos de Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Beja, tendo já uma presença sustentada ao nível internacional nos mercados de Cabo Verde e Angola. Outras geografias no continente africano e na américa latina estão em fase de ‘procurement’.

A falta de mão-de-obra, de modo transversal a todas as artes da construção e engenharia, a subida abrupta dos preços na equação de valor do produto, o excesso de burocracia do Estado e a falta de escala do tecido empresarial português são os maiores constrangimentos identificados pela empresa.

Os atrasos, por parte de decisores, numa altura em que o mundo evolui a uma velocidade substancialmente diferente de outros tempos, é uma permanente preocupação da empresa, onde regista que já teve decisões, principalmente em contexto internacional, que foram fortemente impulsionadas por alterações de contextos.

A nível nacional, existe uma maior estabilidade, ainda assim, no que diz respeito ao mercado das principais matérias-primas, a empresa está fortemente dependente do mercado internacional, o que a obriga a estar sempre a reprogramar orçamentos, planeamentos e estratégias.

A VOMERA BS tem perto de duas centenas de colaboradores directos e uma centena mais, grosso modo, em regime de ‘outsorcing’, identificando no capital humano o maior recurso da empresa.

“Num mercado altamente competitivo, onde a escassez da mão-de-obra assola de modo transversal todo o sector, não há alternativa às empresas que ambicionam crescer e ter bons resultados que não seja o de apostar na formação continua, na melhoria das condições de trabalho e na política de motivação e incentivo aos colaboradores”, sublinha Sérgio Santos, CEO e fundador da Vomera, acrescentando que “a empresa está não só altamente satisfeita mas atenta ao quadro de colaboradores que tem, como terá uma política de prospecção e detenção de recursos no mercado”.

Numa estratégia norteada pelos valores da empresa, o rigor, a ambição e o profissionalismo são considerados imprescindíveis ao ADN de cada colaborador, promovendo acções de carácter corporativo de modo a cimentar toda a cultura do grupo.

“Se tivermos os procedimentos e as regras definidas, se criarmos, na medida do possível as melhores condições para os nossos colaboradores, não há como as coisas não correrem bem”, acrescenta o administrador.

Sérgio Santos aponta a falta de oferta na área da formação profissional, como uma fragilidade na região e defende que as empresas deviam ser envolvidas sobre as necessidades de formação. “Estamos muito distantes de satisfazer as necessidades das empresas e das melhores práticas internacionais”, reforça.

A inteligência artificial já é usada em alguns projectos da Vomera, em pequena escala e projectos muito específicos, mas os seus responsáveis estão convencidos que o futuro passará por uma utilização mais alargada da mesma.