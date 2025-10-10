uma parceria com o Jornal Expresso
Equiporave Ibérica alia inovação a quase meio século de experiência na indústria da agropecuária

Equiporave Ibérica alia inovação a quase meio século de experiência na indústria da agropecuária
Asdrúbal Neves e Nuno Neves, sócios-gerentes da Equiporave Ibérica
A Equiporave Ibérica está presente no mercado nacional e em Espanha e África, destacando--se por encontrar soluções para os clientes em equipamentos para a produção de animais. A empresa é reconhecida pela rapidez com que responde aos desafios, acompanhando de perto as necessidades do mercado.

Atenta ao que há de novo em tecnologias de produção animal, a Equiporave Ibérica é uma empresa de referência com quase meio século de experiência na indústria da agropecuária. Especialista em equipamentos industriais para a produção de animais na pecuária, avicultura, ruminantes, cunicultura, equinicultura e hortícolas, a empresa situada em Castanheira do Ribatejo está preparada para os desafios dos sectores para os quais trabalha, destacando-se por fazer projectos tipo chave na mão a partir de estruturas metálicas e em betão.
Além da experiência na produção e instalação de materiais de agropecuária em Portugal, a empresa também está presente com a sua tecnologia, que está sempre a ser actualizada, em Espanha e África. Uma das apostas é no acompanhamento das necessidades dos clientes para apresentar as melhores soluções, dispondo de equipamento de metalomecânica para responder o mais rápido possível aos mercados da avicultura, suinicultura, ruminantes e equinos.
Outras das áreas que faz da Equiporave Ibérica uma empresa reconhecida é a inovação, disponibilizando produtos produzidos internamente nas áreas da alarmística e sensores. Também tem sistemas para reportar dados na web. A equipa de trabalho é constituída por 22 pessoas, em que as suas preocupações são factores de atenção da administração. A empresa também tem acompanhado a evolução na gestão, com estratégias de organização dos fluxos de trabalho para não se desperdiçar tempo.
Os sócios-gerentes Nuno Neves e Asdrúbal Neves consideram que “o mercado está entregue a si próprio e não tem capacidade de vingar de uma maneira saudável, algo que se verifica cada vez mais no resto da Europa”. O que faz com que, sublinham, os clientes fiquem dependentes dos subsídios Europeus. Muitos orçamentos que fazem para os clientes ficam à espera um ou mais anos até o cliente ter uma resposta definitiva da sua candidatura aos subsídios. “A pior coisa que pode haver nos mercados é a incerteza”, referem.
A empresa tem sabido também ao longo dos anos adaptar-se a ferramentas práticas de actuação quer económicas quer técnicas, levando a empresa a investir mais em contactar novos mercados quer sejam na Europa quer sejam noutros continentes. O futuro passa pela evolução e maior aposta na produção animal e vegetal.

