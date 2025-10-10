Nobel Cannis da Golegã tornou-se indispensável para muitos

Aberto há três anos, com a nova gerência de Luís Sousa, o Nobel Cannis, hotel canino, em Vale Pintos, Golegã, tem aumentado a oferta de serviços que, para além de alojamento, banhos e tosquias, inclui os serviços de “PetTaxi” e creche “Daycare”.

Neste último serviço, há hóspedes diários e outros que ficam duas vezes por semana, explica o responsável, Luís Sousa, fundador do Nobel Cannis em conjunto com a esposa, Ana Patrícia.

“Notamos que os patudos que usufruem deste tipo de serviço tornam-se muito mais sociais, quer com outros animais, quer com pessoas. E temos atenção, sensibilidade e conhecimento para não juntarmos determinados animais nos parques, dado que alojamos todos os tipos de raças caninas”.

O Nobel Cannis tem uma gestão dinâmica que lhe permite aceder aos pedidos dos clientes e tem inovado, tendo, em Junho, por exemplo, feito um “Pet-Sitter” de um hóspede no casamento dos donos!

Faz também festas de aniversário personalizadas (com decoração, bolo aniversário e piscina se for no Verão) e, nas épocas mais marcantes (Natal, Carnaval, Páscoa e Halloween) faz sempre uma sessão fotográfica, sendo as fotos enviadas aos tutores. O sucesso do hotel canino reflecte-se ainda nas diversas solicitações de visitas escolares.

Na Pet-Shop Nobel Cannis é possível adquirir a ração ideal, das marcas Arion e Ocean, e dispõe de um serviço de aconselhamento especializado em nutrição canina e felina. “Nestes três anos temos notamos que o patudo não é apenas um animal de companhia, mas sim, na maioria dos casos, um membro da família. Para confirmação das nossas condições, estamos disponíveis para agendar visitas ao espaço. Acrescento ainda, que já há marcações para o Natal e Passagem de ano.”, refere o gerente.