Sustentabilidade e inovação marcam o futuro da Transportes Vieira Vacas

Os grandes produtores portugueses da área alimentar continuam a confiar à Transportes Vieira Vacas a distribuição dos seus produtos em toda a Península Ibérica. A preferência deve-se não só ao profissionalismo e experiência da empresa do Grupo A Faia, como também ao seu compromisso crescente com a sustentabilidade e a modernização da frota.

Com uma cobertura total em Portugal e Espanha, a empresa é uma referência no sector pelos seus 60 anos de actividade, mas também pela capacidade de adaptação às exigências do mercado e às directivas ambientais da União Europeia. Actualmente, cerca de 90% dos serviços estão ligados ao transporte de produtos alimentares, realizados por uma frota preparada para responder a qualquer necessidade: desde mercadorias embaladas e paletizadas até cargas refrigeradas e a granel, sólidas ou líquidas.

No processo de renovação da frota, a Vieira Vacas aposta em veículos mais eficientes e menos poluentes, reduzindo consumos e emissões de gases com efeito de estufa. “É um investimento que garante competitividade, mas sobretudo cumpre o valor de seguir o caminho certo: crescer de forma responsável e sustentável”, sublinha o administrador da empresa, Pedro Faia.

Com cerca de 250 colaboradores, dos quais 218 motoristas, a empresa valoriza igualmente o lado humano do sector. A aposta na formação e na proximidade com os trabalhadores reflete-se na estabilidade da equipa, tendo pelo menos 50 % dos colaboradores mais de 15 anos na empresa. “Cada vez mais é preciso sensibilidade social para que os nossos profissionais se sintam bem no seu trabalho”, destaca Pedro Faia.

O administrador sublinha o papel crucial que a actividade da Transportes Vieira Vacas tem no quotidiano das pessoas e para o desenvolvimento do país, acrescentando que nem sempre existe essa noção. “Todas as pessoas dependem deste sector e gostava que fossem mais sensíveis com a área. Trabalhamos 363 dias por ano, apenas paramos no dia de Natal e do Ano Novo”, conclui.