A Reclamo 2000 é uma referência no sector da publicidade

A Reclamo 2000 é uma empresa especializada no desenvolvimento, produção e instalação de soluções integradas de imagem corporativa, contando com 25 anos de experiência consolidada no sector da publicidade. Sediada em Riachos, Torres Novas, a empresa actua em todo o território nacional e colabora igualmente em projectos de referência a nível internacional. A sua carteira de clientes abrange desde grandes marcas até pequenos negócios locais, reflectindo a sua capacidade de adaptação a diferentes escalas, exigências e contextos de mercado.

Reconhecida pela qualidade, inovação e eficiência na resposta, a Reclamo 2000 distingue-se pelo acompanhamento integral que presta aos clientes, desde a fase conceptual até à execução final. O seu portfólio de serviços inclui a concepção, produção e instalação de reclamos luminosos, letras monobloco, caixas de luz, sinalética, decoração de espaços comerciais, mobiliário por medida e soluções avançadas de impressão digital e vinil. A estrutura é composta por uma equipa multidisciplinar de cerca de 50 profissionais, seleccionados pelo seu talento e dedicação, que trabalham num ambiente colaborativo, orientado para a excelência e para o desenvolvimento contínuo de competências.

A aposta em inovação e conhecimento é um dos pilares estratégicos da empresa. Nesse sentido, a Reclamo 2000 mantém um relacionamento próximo com fornecedores e associações do sector, participando em feiras internacionais e acompanhando de forma activa a evolução do mercado e das novas tecnologias. Actualmente, encontra-se a implementar ferramentas de inteligência artificial (IA) com o objectivo de acelerar processos de design, optimizar a gestão da produção e melhorar a comunicação interna. Para o CEO, Luís Damião, “a IA terá um papel cada vez mais determinante na redução de custos, na melhoria dos prazos de entrega e na promoção da inovação dos produtos da Reclamo 2000”.

A empresa identifica como principais desafios a burocracia administrativa, a elevada carga fiscal e a escassez de mão-de-obra qualificada.

Luís Damião defende que estes constrangimentos poderiam ser mitigados através de maior apoio governamental às Pequenas e Médias Empresas, da criação de programas de formação profissional ajustados às necessidades reais do sector e da simplificação dos processos legais e fiscais.

A Reclamo 2000 afirma-se, assim, como uma empresa de referência e um parceiro de confiança no sector da publicidade, oferecendo soluções globais, inovadoras e competitivas. Orientada pela proactividade, pela inovação e pela melhoria contínua, posiciona-se como uma organização que compreende as necessidades dos seus clientes, superando expectativas e assegurando elevados padrões.