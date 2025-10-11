Agri-Mendes reforça posição na arte de fazer azeite com lagar inovador e nova imagem

Agri-Mendes, empresa herdeira de uma tradição familiar de mais de meio século na produção de azeite, alcançou mais um marco histórico ao inaugurar um lagar de nova geração. Um passo de gigante acompanhado por um rebranding que marca uma nova era na imagem da marca da família Mendes, liderada pelos irmãos Manuel Agostinho, Agostinho José e Maria João. A empresa, que resulta da experiência de duas décadas de produção de azeite pelas mãos de Agostinho Mendes e seu filho Manuel Joaquim Mendes, foi fundada em 1989 e desde então

tem-se afirmado cada vez mais pelo seu compromisso que resulta da experiência de duas décadas de inovação, qualidade e a valorização do azeite português.

O novo lagar, na Estrada Nacional 3, Torre do Bispo, concelho de Santarém, tem uma capacidade de 500 toneladas por dia. O equipamento de vanguarda tecnológica está preparado para responder às exigências crescentes dos produtores da região e elevar os padrões de eficiência e frescura na produção. O grande destaque vai para a redução significativa no tempo de espera. A partir de uma tecnologia de ponta e com processos optimizados, os agricultores podem agora contar com um serviço mais rápido e eficaz, o que se traduz numa melhoria imediata na qualidade do azeite extraído. Neste novo lagar, há também uma loja aberta ao público, com vários produtos regionais como o mel, o sal, temperos vários, conservas e, naturalmente, o azeite Mendes.

Mas as novidades não se ficam por aqui. A Agri-

-Mendes reforça o seu compromisso com práticas de excelência ao apostar na extração a frio, um método que preserva todas as propriedades nutricionais e organolépticas do azeite virgem extra, resultando num produto mais puro, mais saudável e mais autêntico. Com quatro gerações de amor à terra, a marca é fiel às tradições que foram transmitidas ao longo do tempo, num compromisso inabalável com a autenticidade.

Quanto à nova imagem da empresa, não se trata apenas de uma mudança estética. É um reflexo da evolução da marca, que mantém vivas as suas raízes, mas com os olhos postos no futuro. A nova identidade visual traduz uma empresa moderna, ambiciosa e alinhada com as exigências do mercado actual, sem nunca perder o respeito pela tradição que a viu nascer.

Com este novo capítulo, a Agri-Mendes não só reforça a sua posição no sector oleícola nacional, como também lança um convite a todos os produtores para conhecerem um espaço pensado para valorizar o trabalho deles, respeitar o tempo e garantir a “excelência do azeite que Portugal tão bem sabe produzir”. A nova campanha da marca, centrada na qualidade, no rigor e na proximidade com o agricultor promete fazer da Agri-Mendes uma referência cada vez mais sólida no panorama agroindustrial do país.