Hubel Verde: três décadas a inovar e a crescer com a agricultura portuguesa

A Hubel Verde é hoje uma das referências nacionais no apoio técnico e tecnológico à agricultura. Sediada no Algarve, no Parque Hubel em Pechão, concelho de Olhão, nasceu há quase 30 anos da visão de um grupo de agrónomos que acreditava que o futuro do sector agrícola passava por conhecimento técnico e inovação constante.

“A Hubel Verde nasceu da convicção de que a agricultura precisava de conhecimento técnico. Três décadas depois, esse princípio continua a ser o motor de tudo o que fazemos”, sublinha João Caço, director executivo da empresa.

Desde o início, a Hubel Verde assumiu que não bastava vender produtos: era necessário acompanhar os agricultores.

“A nossa missão é acompanhar o agricultor, interpretar o solo e o clima e apoiar cada decisão com dados e medições. Agronomia em campo é o que nos define”, acrescenta.

Presente em várias zonas do país, como Alpiarça, Ferreira do Alentejo, Guimarães e Mangualde, esta empresa aposta numa forte presença no terreno, com equipas técnicas que acompanham diariamente as explorações agrícolas.

Inovação e tecnologia aplicadas

A Hubel Verde tem desenvolvido marcas e soluções próprias que integram ciência e sustentabilidade. A marca Native, dedicada à biotecnologia, aposta na utilização de microrganismos e metabolitos para nutrir as plantas, proteger os solos e reduzir os resíduos nos alimentos.

“Criámos marcas como a Native e a BluDiamond para responder a dois desafios: maior produtividade e menor impacto ambiental. A integração de ciência e sustentabilidade é a base destas soluções”, refere João Caço.

A linha BluDiamond, que combina adubos líquidos e sólidos enriquecidos com nano carbono e melhoradores de solo, é outro exemplo da aposta em produtos diferenciadores. Estas soluções melhoram a eficiência da fertilização e ajudam a preservar os recursos naturais, promovendo uma agricultura mais resiliente.

Ao mesmo tempo, a empresa tem vindo a investir em tecnologias de aplicação avançadas, como drones e pulverização eletrostática de baixo volume.

“Investimos em tecnologia de aplicação, com drones e pulverização eletrostática de baixo volume, porque a agricultura do futuro exige precisão”, afirma.

Sustentabilidade: mais do que uma palavra

Para a Hubel Verde a sustentabilidade não é uma tendência, é um compromisso. A empresa aposta em soluções que preservem o solo, a água e a biodiversidade, como bioestimulantes naturais e microrganismos fixadores de azoto.

Uma empresa portuguesa de referência

Com uma equipa em crescimento, que ronda já os 90 colaboradores, o valor da Hubel Verde está nas pessoas e na assessoria técnica.

“Temos uma equipa de cerca de 90 profissionais, dos quais 30 possuem formação agronómica. Isto, por si só, já explica o nosso valor acrescentado”, salienta João Caço.

Para os próximos anos, a empresa quer consolidar as suas marcas próprias, investir em novas linhas de fabrico e embalamento e fortalecer a utilização de plataformas digitais de apoio aos agricultores. Serviços como a polinização assistida, já em curso em fruteiras e hortícolas, fazem parte de uma estratégia de diversificação.

“A agricultura será mais eficiente, mais justa e mais preparada para o clima, e nós queremos liderar essa transformação”, conclui o director executivo.

